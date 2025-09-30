व्हिडिओ | Videos

Beed Yash Dhaka Case: यशच्या हत्येमागे Eknath shinde यांच्या माणसाचं कनेक्शन? | Karad | Ganesh Shirale | Sakal News

Beedमध्ये गुन्ह्यांची मालिका सुरूच; स्थानिक पत्रकार देवेंद्र ढाका यांचा मुलगा यश ढाका भर चौकात चाकू भोकसून निर्घुण हत्या, मित्रांद्वारे केलीली हत्या, राजकीय आणि वाल्मिक कनेक्शनच्या चर्चा, घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल..

देशमुखांच्या हत्या प्रकरणानंतरही बीडमध्ये गुन्ह्यांची मालिका सुरू आहे. नुकताच यश ढाका या तरुणाची भरचौकात चाकू भोकसून निर्घुण हत्या केली. यश ढाका हा स्थानिक पत्रकार देवेंद्र ढाका यांचा मुलगा. त्याच्या मित्रांनीच ही हत्या केल्याची माहिती आहे. या हत्येचा व्हिडीओ देखील समोर आला. रात्री नऊच्या सुमारास ही घटना घडली. या हत्या प्रकरणात आता राजकीय कनेक्शनची असल्याचं बोललं जातंय आणि यासोबत या प्रकरणातही वाल्मिक कनेक्शनची चर्चा सुरु आहे. एकंदरीत प्रकरण काय? यशची हत्येमागेचं राजकीय कनेक्शन नेमकं काय पाहूयात व्हिडीओच्या माध्यमातून..

