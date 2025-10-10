व्हिडिओ | Videos

Yogesh kadam का आणताहेत Eknath Shinde यांच्या नाकात दम? | Sakal News

Nilesh Ghaiwal Case: राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम सध्या घायवळ प्रकरणावरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. मात्र याआधी देखील ते अशाच वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये वादात सापडले आहेत. नेमका वाद काय आहे?

निलेश घायवळ प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर नवा आरोप करण्यात आला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे) आमदार अनिल परब यांनी कदम यांच्यावर निलेश घायवळचा भाऊ सचिन घायवळ याला परदेशात शस्त्र परवाना दिल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या आरोपानंतर राज्याच्या राजकारणात प्रचंड चर्चा रंगली असून, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.

