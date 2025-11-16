व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar यांच्या पक्षाचा राजीनामा देणारे Yogesh Kshirsagar २४ तासाच्या आत भाजपात | Beed News | Sakal News

Ajit Pawar गटाचे बीड विधानसभा अध्यक्ष योगेश क्षीरसागर नाराजीतून राजीनामा देत, दुसऱ्याच दिवशी छत्रपती संभाजीनगर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश..

अजित पवार गटाला मोठा धक्का देत बीड विधानसभा अध्यक्ष योगेश क्षीरसागर यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आज त्यांनी राजकीय पाऊल उचललं आहे. काल पत्रकार परिषदेत विश्वासात घेतलं जात नसल्याची नाराजी व्यक्त करून त्यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा जाहीर केला होता. राजीनाम्यानंतर आज क्षीरसागर यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत औपचारिक पक्षप्रवेश केला. या घडामोडींमुळे बीड जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणात बदल होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे.

