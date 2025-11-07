अहिल्यानगर

माेठी बातमी! पारनेरमधील पतसंस्थेकडून ठेवीदाराची एक कोटींची फसवणूक; सहकार क्षेत्रात उडाली खळबळ, २२ जणांवर गुन्हे

Co-operative Sector Scandal: मळगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या पदाधिकारी व संचालक मंडळाने ठेवींवर ज्यादा व्याजदर देण्याचे आमिष दाखवत त्यांच्याकडून ठेवी घेतल्या. त्या ठेवींची मुदत संपल्यावर फिर्यादी संस्थेत पैसे काढण्यासाठी गेले असता, त्यांना व्यवस्थापक व कर्मचाऱ्यांनी चुकीची उत्तरे दिली.
पारनेर: पतसंस्थेत जास्त व्याजाचे आमिष दाखवून ठेवी घेतल्या. मात्र, ठेवींची मुदत संपूनही ठेवीची रक्कम परत न करता ठेवीदार व त्याच्या कुटुंबीयांची एक कोटी १० लाख आठ हजार ३२३ रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना पारनेर तालुक्यातील निघोज येथील मळगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेत घडली. या प्रकरणी संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ, व्यवस्थापक, विशेष वसुली अधिकारी, अशा २२ जणांवर ५ नोव्हेंबर रोजी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

