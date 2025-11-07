माेठी बातमी! पारनेरमधील पतसंस्थेकडून ठेवीदाराची एक कोटींची फसवणूक; सहकार क्षेत्रात उडाली खळबळ, २२ जणांवर गुन्हे

पारनेर: पतसंस्थेत जास्त व्याजाचे आमिष दाखवून ठेवी घेतल्या. मात्र, ठेवींची मुदत संपूनही ठेवीची रक्कम परत न करता ठेवीदार व त्याच्या कुटुंबीयांची एक कोटी १० लाख आठ हजार ३२३ रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना पारनेर तालुक्यातील निघोज येथील मळगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेत घडली. या प्रकरणी संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ, व्यवस्थापक, विशेष वसुली अधिकारी, अशा २२ जणांवर ५ नोव्हेंबर रोजी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे..याबाबत ठेवीदार भाऊसाहेब लिंबाजी थोरात (रा. पिंप्री जलसेन, ता. पारनेर, हल्ली रा. खराडी, पुणे) यांनी पारनेर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी व त्यांच्या कुटुंबीयांना मळगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या पदाधिकारी व संचालक मंडळाने ठेवींवर ज्यादा व्याजदर देण्याचे आमिष दाखवत त्यांच्याकडून ठेवी घेतल्या. त्या ठेवींची मुदत संपल्यावर फिर्यादी संस्थेत पैसे काढण्यासाठी गेले असता, त्यांना व्यवस्थापक व कर्मचाऱ्यांनी चुकीची उत्तरे दिली. रोख रक्कम शिल्लक नाही, भरणा येणार आहे. काही दिवसांत पैसे देऊ, असे सांगत टोलवाटोलवी केली..फिर्यादीने याबाबत पदाधिकारी व संचालक मंडळाशी संपर्क साधला असता त्यांनीही वेगवेगळी कारणे सांगत वेळ मारून नेली. अनेकदा पाठपुरावा करूनही ठेवींची एक कोटी १० लाख आठ हजार ३२३ रुपये पतसंस्थेकडून देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. संस्थेकडून आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर भाऊसाहेब थोरात यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी पारनेर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..या फिर्यादीवरून पोलिसांनी संस्थेचे अध्यक्ष प्रभाकर नारायण कवाद, उपाध्यक्ष रामदास बाबुराव लंके, संचालक बाळासाहेब गणाजी लामखडे, मच्छिंद्र जिजाबा लंके, नामदेव हरिभाऊ पठारे, रायचंद खंडू गुंड, भाऊसाहेब विठोबा लामखडे, संतोष बन्सी येवले, भास्कर तुकाराम शेळके, राजेंद्र भागा लाळगे, प्रकाश शिवराम कवाद, वसंत जानकू बुचडे, मुकुंद रामचंद्र निघोजकर, शंकर रामचंद्र वराळ, संजय बबन सोनवणे, पुष्पा प्रकाश पांढरकर, विजया लहू वागदरे, अविनाश पंढरीनाथ गांढरे, रामदास बाबुराव रोहिले, व्यवस्थापक दिलीप पोपटराव वराळ, पिंप्री जलसेन शाखाधिकारी संपत गणाजी लामखडे, विशेष वसुली अधिकारी व तज्ज्ञ संचालक संतोष बाबुराव साबळे या २२ जणांच्या विरोधात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियमानुसार फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे..तालुक्यातील चौथी पतसंस्थाराजे शिवाजी, गोरेश्वर व सेनापती बापट पतसंस्थेनंतर आता तालुक्यातील चौथ्या पतसंस्थेच्या संस्थेच्या संचालकांविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.