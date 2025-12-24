Parner Crime:'पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेत चार कोटी तीन लाखांचा अपहार'; चेअरमन, मुख्य व्यवस्थापकासह १७ जणांवर गुन्हा दाखल!

-मार्तंड बुचुडेपारनेर: पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेत चार कोटी तीन लाख 57 हजार 949 रुपयांचा अपहार झाला आहे. या बाबत दि्वितीय लेखापरीक्षक वर्ग एक ( सहकारी संस्था नाशिक) राजेंद्र फकीरा निकम यांनी पारनेर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्या नुसार बँकेचे विद्यमान चेअरमन शिवाजी व्यवहारे व मुख्य व्यवस्थापक संजय कोरडे याच्यासह काही संचालक व कर्जदार अशा 17 जणांवर फसवणूक व अफरातफर केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.या बाबत माहिती अशी की पारनेर सैनिक सहकारी बँकेत चेअरमन, मुख्य व्यवस्थापक यांच्यासह काही संचालक व कर्जदार यांनी बँकेच्या निधीचा रिझर्व बँकेच्या सुचनाचे उल्लघंन करुन वैयक्तिक हित साध्य करण्यासाठी कर्जदार आरोपी यांचेशी संगनमत करुन 2016 ते 16 मार्च2024 या कालावधीत पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेचे सार्वजनिक निधीतुन अपात्र कर्जदार यांना कर्ज मंजुर करुन कर्ज वितरण केले. .तसेच ज्या कारणासाठी कर्ज दिले त्या कारणासाठी वापर न करता इतरत्र किंवा बँकेचे अधिकारी यांनी स्वतः चे फायदयासाठी वापर करुन ते बँकेस विहित मुदतीत वसुल केले नाही त्या मुळे ते कर्ज परत न करता तेवढ्या रक्कमेचा अपहार त्यांनी करुन बँकेची दिशाभुल करून विश्वासघात केला आहे. यात त्यांनी बँकेची आर्थिक फसवणुक केली आहे असे फिर्यादित निकम यांनी म्हटले आहे..त्या नुसार बँकेचे चेअरमन शिवाजी तुकाराम व्यवहारे (रा. कान्हूर पठार), जयसिंग सदाशिव मापारी (रा.राळेगणसिध्दी),संजय दत्तु तरटे( रा. पळवे)भिमाजी केशव साठे (रा.हंगे) शिवाजी बाबुराव सुकाळे (रा. वडनेर ), संजय बाजीराव कोरडे (रा. हिवरे कोरडा), अनिल नामदेव मापारी (रा. राळेगणसिध्दी), आप्पासाहेब बबन थोरात (रा.राळेगणसिद्धी) शरद नाथा केदारी (रा.उपलब्ध नाही), कैलास सोन्याबापु आढाव( रा. जवळा), संदिप संपत शेळके (रा. वाडेगव्हाण),छाया आप्पासाहेब थोरात (रा. राळेगणसिध्दी), चांगदेव भिवा औटी( रा. राळेगण सिध्दी), शाहीन तौफिक अहमद पटेल (रा. अक्कलकोट), स्वाती संपत चेमटे (रा. भाळवणी ), नारायण गणपत पांढारकर ( रा. जवळा), व सुनिल मधुकर वाघ ( रा. उपलब्ध नाही.).आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत... वरील आरोपीच्या विरोधात पारनेर पोलीस ठाण्यात बँकेची दिशाभूल करून फसवणूक केल्याचा तसेच बँकेचा विश्वास घात केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पारनेर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संतोष खेडकर व पारनेर पोलीस करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.