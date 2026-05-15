Sangamner Leopard Attack: बिबट्याला कैद करत जिंकली मातृत्वाची लढाई; गोष्ट ६५ वर्षीय गंगूबाईच्या धाडसाची, बिबट्या समोर, मुलगा झोपेत, संगमनेरमधील थरारक प्रसंग!

-राजू नरवडे संगमनेर: रात्रभराचा उकाडा सरला... सकाळच्या शांत प्रहरी थंड हवेची झुळूक येत होती... मुलगा शांत झोपलेला... आई स्वयंपाक करण्यात व्यस्त... इतक्यात घराच्या दरवाजातून बिबट्या आत घुसला अन् सुरू झाली आईच्या मातृत्वाची परीक्षा... स्वतःचा जीव धोक्यात घालून तिनं मुलाला वाचविलं अन् स्वतःलाही सुखरूप बाहेर काढलं..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .संगमनेर तालुक्यातील खरशिंदे गावातील घटना. आज सकाळी सुमारे सहा वाजण्याच्या सुमारास हरिभाऊ शिवराम गायकवाड यांच्या घरात अचानक बिबट्याने प्रवेश केला. हरिभाऊ यांच्या आई गंगूबाई गायकवाड (वय ६५) या घराच्या दरवाजाजवळ असलेल्या चुलीवर स्वयंपाक करत होत्या. अवघ्या काही फुटांच्या अंतरावर उभा असलेला बिबट्या पाहून क्षणभर त्यांच्या अंगावर काटा आला. हरिभाऊ दरवाजालगतच झोपलेले..एका बाजूला समोर बिबट्या आणि दुसऱ्या बाजूला झोपेत असलेला मुलगा. आईचं काळीज धैर्याने उभं राहिलं. गंगूबाई यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता मोठ्याने आरडाओरडा करत हरिभाऊ यांना जागे केले. काय झाले हे कळायच्या आत त्यांनी मुलाला बिछान्यासकट बाहेर ओढले. बिबट्याने हल्ला करायच्या आत त्या दरवाज्याच्या बाहेर मुलासह पडल्या. तातडीने बाहेरून कडी लावून बिबट्याला कैद केले..घटनेची माहिती मिळताच वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुभाष सांगळे, वनमंडलाधिकारी सुजित बोकडे, वनरक्षक रामेश्वर मडपे, रेस्क्यू टीम प्रमुख संतोष पारधी, वनरक्षक गजानन पवार, सुभाष धानापुणे, साळवे तसेच कर्मचारी पोपट गागरे, नजीर शेख, उत्तम भुसारी, गोविंद भुसारी, संजय गागरे आणि रामदास वर्पे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. बाहेरील आरडाओरडा ऐकून बिबट्या घरातच दबा धरून बसला. काही काळ थरारक वातावरण निर्माण झाले होते..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...बिबट्या जेरबंद झाल्याने सुखावले ग्रामस्थरेस्क्यू टीमने सावधगिरी आणि कौशल्याने बिबट्याला सुरक्षितपणे जेरबंद करण्यात यश मिळवले. यासाठी वनविभागाला सरपंच यांच्यासह ग्रामस्थांचे मोठे सहकार्य मिळाले. बिबट्या पकडण्यात यश आल्याने गावकऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.