Tribal Society: आदिवासी बांधवांचे शेंडीत सत्याग्रह आंदोलन; शासनाने दखल न घेतल्यास भंडारदरा धरणाचे चाक बंद करणार..

अकोले: भंडारदरा परिसरातील आदिवासी बांधवांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित समस्यांच्या निराकरणासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा संघर्ष सुरू असून, शासनाने या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास भंडारदरा धरणाचे चाक बंद करण्यात येईल, असा इशारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने शेंडी येथे आयोजित बैठ्या सत्याग्रहादरम्यान दिला..भंडारदरा धरण परिसरातील आदिवासी बांधवांच्या विविध मागण्यांसाठी शेंडी चौकात सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात आदिवासी बांधवांच्या समस्या मांडताना त्यांच्या वर्ग दोनच्या जमिनींना वर्ग एकचा दर्जा द्यावा, पाण्याचा प्रश्न सोडवावा, भंडारदरा धरणाचे पाणी आदिवासी बांधवांच्या शेतीसाठी उपलब्ध करून द्यावे, धरणग्रस्तांना धरणग्रस्तांचे दाखले देण्यात यावेत, अशा २९ मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या..मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी थेट चर्चा केली. मात्र काही अधिकाऱ्यांनी या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्याने आंदोलनकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, राजाराम गंभिरे, सुनील बांडे, दत्ता कोंडार, कुसा मधे, सोमा मधे, नमाजी गांगड, नवसू मधे, गणपत मधे, दशरथ झडे, भरत झडे, भाऊ उघडे, रामा उघडे, बाळा उघडे, आनंदा सगभोर, चंद्रकांत पदमेरे आणि पांडुरंग गिरे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी या सत्याग्रहात भाग घेतला. .आंदोलनकर्त्यांनी थेट भंडारदरा धरण शाखेवर मोर्चा काढला. युवा नेते अमित भांगरे आणि तुळशीराम कातोरे यांनीही मार्गदर्शन केले. शासनाच्या वतीने नायब तहसीलदार किसन लोहरे, भंडारदरा धरण शाखेचे शाखाधिकारी सागर ढोकणे, महावितरणचे भांडकोळी, वन्यजीव विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी रुपेश गावित, घाटघर प्रकल्पाचे थोरात आणि विजय देठे यांनी आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत कारवाईचे आश्वासन दिले..