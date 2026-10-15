अहिल्यानगर

Ladki Bahin Yojana Akole Protest : लाडक्या बहिणी रस्त्यावर! KYC च्या नावाखाली अनुदान बंद केल्याचा आरोप करत वर्षा बंगल्यावर धडक देण्याचा इशारा, सरकारला अल्टिमेटम

Why Ladki Bahin Yojana Benefits Were Suspended : अकोले येथे लाडकी बहीण योजनेचे अनुदान बंद झाल्याच्या निषेधार्थ महिलांनी मोर्चा काढला. केवायसीच्या अटी रद्द करून अनुदान सुरू करावे, अशी मागणी करत २६ ऑक्टोबरला आंदोलनाचा इशारा दिला.
Akole women protest against Ladki Bahin Yojana

Akole women protest against Ladki Bahin Yojana

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अकोले (जि. अहिल्यानगर) : लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र असतानाही केवळ केवायसीच्या कारणावरून अपात्र ठरविण्यात आलेल्या महिलांचे बंद झालेले अनुदान पुन्हा सुरू करावे, तसेच योजनेतील जाचक अटी रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी जनवादी महिला संघटनेच्या नेतृत्वाखाली महिलांनी अकोले तहसील कार्यालयावर मोर्चा (Akole women protest against Ladki Bahin Yojana) काढला. अनुदान बंद झाल्यामुळे गृहिणी, मोलमजुरी करणाऱ्या, घरकाम करणाऱ्या आणि आदिवासी महिलांमध्ये तीव्र नाराजी असून, सरकारने तातडीने मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

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