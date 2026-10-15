Ladki Bahin Yojana Akole Protest : लाडक्या बहिणी रस्त्यावर! KYC च्या नावाखाली अनुदान बंद केल्याचा आरोप करत वर्षा बंगल्यावर धडक देण्याचा इशारा, सरकारला अल्टिमेटम

अकोले (जि. अहिल्यानगर) : लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र असतानाही केवळ केवायसीच्या कारणावरून अपात्र ठरविण्यात आलेल्या महिलांचे बंद झालेले अनुदान पुन्हा सुरू करावे, तसेच योजनेतील जाचक अटी रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी जनवादी महिला संघटनेच्या नेतृत्वाखाली महिलांनी अकोले तहसील कार्यालयावर मोर्चा (Akole women protest against Ladki Bahin Yojana) काढला. अनुदान बंद झाल्यामुळे गृहिणी, मोलमजुरी करणाऱ्या, घरकाम करणाऱ्या आणि आदिवासी महिलांमध्ये तीव्र नाराजी असून, सरकारने तातडीने मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली..राज्यातील ग्रामीण भागातील अनेक महिलांचे लाडकी बहीण योजनेचे अनुदान बंद झाल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. पात्र असूनही केवायसीच्या कारणावरून अपात्र ठरविल्यामुळे महिलांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांनी एकत्र येत तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष वेधले..यावेळी अंगणवाडीतील पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिलांसह आशा सेविकांना योग्य मानधन देण्याची मागणीही करण्यात आली. लाडकी बहीण योजनेतील जाचक अटी रद्द करून पात्र महिलांचे अनुदान पूर्ववत सुरू करावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली..Raju Shetti Sugarcane Price Protest : 'जोपर्यंत योग्य निर्णय होत नाही, तोपर्यंत...': ऊस दरासाठी राजू शेट्टींचा आक्रमक पवित्रा; महाराष्ट्रातील कारखाने बंद पाडण्याचा इशारा.वर्षा बंगल्यावर आंदोलनाचा इशारासरकारने महिलांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास २६ ऑक्टोबरला अकोले येथून मोठा मोर्चा काढून मुंबईतील मुख्यमंत्री निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यावर धडक देण्यात येईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला..‘सरकारने आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा २६ ऑक्टोबरला अकोलेतूनच मोठा मोर्चा काढून वर्षा बंगल्यावर धडक देण्याचे नियोजन केले आहे. हजारो वाहनांसह आंदोलन करण्याची वेळ सरकारने आमच्यावर आणू नये,’ असा इशारा यावेळी देण्यात आला. लाडकी बहीण योजनेचे बंद झालेले अनुदान पुन्हा सुरू करण्यासह महिलांच्या विविध मागण्यांवर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.