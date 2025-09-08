Ganesh Visarjan 2025: 'अहिल्यानगरमध्ये गणेश विसर्जनात निर्विघ्न !'; मध्यरात्रीपर्यंत डीजेचा दणदणाट, काही मंडळांकडून शक्तिप्रदर्शन

अहिल्यानगर: ‘गणपती बाप्पा मोरया’चा जयघोष करत नगरकरांनी शनिवारी (ता. ६) मोठ्या उत्साहात लाडक्या गणरायाला निरोप दिला. ग्रामदैवत श्री विशाल गणेशाची सकाळी पारंपरिक पद्धतीने मिरवणूक काढण्यात आली. सुमारे १२ तास ही मिरवणूक सुरू होती. रात्री ८.४५ च्या सुमारास विशाल गणेशाचे विसर्जन झाले. दरम्यान, इतर मानाच्या मंडळांची मिरवणूक मध्यरात्रीपर्यंत सुरू होती. रात्री १२ च्या सुमारास पोलिसांनी डीजे बंद केले. त्यानंतर सर्व मंडळे दिल्लीगेट वेशीच्या बाहेर पडली. मिरवणुकीत काही मंडळांनी शक्तिप्रदर्शन केले..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.सायंकाळी चारच्या सुमारास इतर मानाचे मंडळे मिरवणुकीत सहभागी झाले. रात्री ८.४५ च्या सुमारास विशाल गणेशाचे विसर्जन झाले. इतर मंडळांची मिरवणूक मात्र मध्यरात्रीपर्यंत चालली. लेझर शो अन् डीजेच्या तालावर तरुणांनी ठेका धरला. मानाचे १२ व इतर ५ मंडळे मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. माळीवाडा विशाल गणेश मंदिर, कोठीची तालीम, बंगाल चौकी, धरती चौक, आडते बाजार चौक, तेलीखुंट, कापडबाजार, चितळे रोडमार्गे मध्यरात्री मिरवणूक दिल्लीगेटच्या बाहेर पडली. दरम्यान, पोलिसांनी ९ डीजे ताब्यात घेतले असून, डीजेमालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..संबळाच्या तालावर ठेकादिल्लीगेट येथे दिल्लीगेट सार्वजनिक गणेश मंडळाने यंदा गणेशोत्सवाची जोरदार तयारी केली होती. विसर्जनाच्या दिवशी दिल्लीगेट समोर डीजे आणि हलगीच्या तालात महिला व तरुणींनी ठेका धरला. मंडळाचे संस्थापक गिरीश जाधव यांच्यासह हजारो तरुणांचा जल्लोष रात्री उशिरापर्यंत सुरू होता. यावेळी महिला व तरुणींनी हलगीच्या तालावर ठेका धरला. त्यामुळे या ठिकाणी सर्वांचाच उत्साह शिगेला पोहचला होता..ढोल पथकांमुळे मिरवणुकीस विलंबशहरातून निघालेल्या मिरवणुकीत १७ मंडळे सहभागी झाले होते. त्यात मानाचे १२ मंडळे होती. त्यात दोन मंडळांची ढोल पथके होती. या ढोल पथकांमुळे मिरवणूक पुढे जाण्यास अडथळा येत होता. ढोल पथकांनी रस्त्याच्या कडेला दोऱ्या बांधून सादरीकरण केले. त्यामुळे गर्दीला पुढे जाण्यात अडचणी येत होत्या. या ढोल पथकांमुळेच मिरवणूक बराच वेळ खोळंबली होती.अडीच हजार पोलिसांचा बंदोबस्तगणरायाची विसर्जन मिरवणूक निर्विघ्नपणे पार पडावी, कायदा- सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाने कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला होता. पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे हे स्वतः मिरवणुकीवर लक्ष ठेवून होते. सुमारे अडीच हजार पोलिस व होमगार्ड बंदोबस्तासाठी होते. त्यामुळे ही मिरवणूक शांततेत पार पडली..सावेडीत स्वतंत्र मिरवणूकसावेडी उपनगरात देखील मोठ्या उत्साहात मिरवणूक काढण्यात आली. मिरवणुकीत अनेक मंडळांनी मैदानी खेळ सादर केले. विशेष म्हणजे या मिरवणुकीत महिलांची संख्या लक्षणीय होती. सुमारे पाच तास ही मिरवणूक चालली. भिस्तबाग महाल येथे विसर्जनासाठी कृत्रिम कुंड तयार करण्यात आला होता. तसेच यशोदानगर येथील विहिरीजवळ विसर्जनासाठी मोठी गर्दी झाली होती..या ठिकाणी झाले विसर्जनबाळाजीबुवा विहीर (कल्याण रोड), यशोदानगर विहीर (पाईपलाईन रोड), साईनगर (भोसले आखाडा), गांधीनगर रोड (भारत बेकरी चौक, बोल्हेगाव), साईबाबा मंदिर खुली जागा (निर्मलनगर), आयुर्वेद उद्यानातील मोकळी जागा, देवी मंदिरासमोरील जागा (केडगाव), भूषणनगर (पाण्याच्या टाकीजवळ, केडगाव), सारसनगर (भिंगार नाला पुलाशेजारी), शिवनेरी चौक (स्टेशन रोड), गोविंदपुरा, फकीरवाडा (मारुती मंदिरजवळ), भिस्तबाग महालजवळ (दोन ठिकाणी), गांधी मैदान पटांगण, पांजरपोळ पटांगण (मार्केट यार्ड) आदी..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.नऊ डीजे ताब्यातशहरासह सावेडी उपनगरातून निघालेल्या विसर्जन मिरवणुकीत बहुतेक सर्वच मंडळांनी डीजे लावले होते. मोठ्या आवाजात हे डीजे सुरू होते. त्यामुळे रात्री उशिरा कोतवाली पोलिसांनी वाहनांसह ७ डीजे, तर तोफखाना पोलिसांनी दोन डीजे ताब्यात घेतले. डीजे मालकांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती कोतवालीचे निरीक्षक प्रताप दराडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.