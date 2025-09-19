माेठी बातमी! अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शंभर आधार नोंदणी केंद्र बंद; 'आधार’ अपडेटसाठी विद्यार्थी रांगेत..

अहिल्यानगर: शिक्षण विभागाला विद्यार्थ्यांची अद्ययावत माहिती (अपडेट) असलेल्या आधार कार्डसह व्यक्तीगत माहिती शिक्षण विभागाच्या यू-डायस पोर्टलवर भरावी लागत आहे. जिल्ह्यातील शंभर आधार केंद्र बंद असून, १३२ केंद्र सुरू आहेत. जिल्ह्यात आधार केंद्रांची संख्या कमी आणि वेबसाईट संथगतीने चालत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड अपडेटसाठी विद्यार्थी आणि पालक आधार केंद्रांसमोर दिवसभर रांगेत उभे असतात..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .राज्याच्या शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांची माहिती ३० सप्टेंबरपर्यंत यू-डायस प्लस पोर्टलवर भरण्यासाठी मुदत दिली आहे. विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड हे पाच वर्षांपेक्षा जुने नको आहे. अनेकांचे आधार कार्ड हे जन्मानंतर एक दोन वर्षात काढलेले आहेत. त्यामुळे आधार कार्डवरील माहिती, फोटो, हाताचे ठसे, डोळे बुब्बळ (रेटिना स्कॅन) अद्ययावत माहिती (अपडेट) नाही. किंवा माहिती अपडेट असली, तरी पुन्हा एकदा ही प्रक्रिया सात आठ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा करावीच लागते. शिक्षण विभागाने ही माहिती अद्ययावत करून आधार कार्ड यू-डायस प्लस पोर्टलवर अपलोड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांचे अद्ययावत आधार कार्ड यू-डायस प्लस पोर्टलवर नोंद राहणार आहे. .तेवढेच संच मान्यता, विद्यार्थी लाभाच्या योजना यासाठी ग्राह्य धरले जाणार आहेत. त्यामुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. तसेच अनेक विद्यार्थी लाभाच्या योजनांपासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. खासगी शाळांतील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी पालकांना सक्ती केली आहे. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, समाज कल्याण विभागाच्या आश्रम शाळांतील शिक्षक वर्गातील मुलांना स्वतःच्या वाहनाने विद्यार्थ्यांना आधार केंद्रावर घेऊन जात आहेत. आधार केंद्रावर गर्दी असल्याने दिवसभर थांबावे लागत आहे. एका आधार केंद्रावर एका दिवसामध्ये ४० ते ५० व्यक्तींचे आधारची माहिती अद्ययावत होत आहे..शंभर आधार केंद्र बंदजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली १०२ आधार केंद्र सुरू आहेत. सेवा केंद्रामध्ये १० आणि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) यांच्याकडे २०, असे १३२ केंद्र सुरू आहेत. त्याशिवाय राष्ट्रीयीकृत बँकांना १९ आधार केंद्र दिलेले आहेत. काही केंद्र हे तांत्रिक कारणांनी बंद आहेत. महिला आणि बाल विभागाला ७० आधार केंद्र दिलेले आहेत. हे आधार केंद्र बंद आहेत. त्याशिवाय शिक्षण विभागाला २० आधार केंद्र दिले आहेत. या दोन्ही विभागांचे शंभर आधार केंद्र बंद आहेत..अपडेट केंद्र स्वतंत्रनागरिकांना आधारमधील पत्ता बदल, मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेलमध्ये बदल किंवा अपडेट माहिती टाकावी लागते. त्यासाठी पोस्ट विभागाकडे १२२ आधार केंद्र आहेत. नगर ३२ तर श्रीरामपूर विभागात ९० केंद्र आहेत..आधार केंद्रावर गर्दी वाढलेली आहे. त्यामुळे शनिवार आणि रविवारी सुटीच्या दिवशीही आधार केंद्र सुरू ठेवावेत, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत.- शंकर रोडे, नायब तहसीलदार.आदिवासी समाजातील पालकांकडेच आधार कार्ड नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढता येत नाहीत. अशा अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आधार कार्ड काढण्यासाठी वेगळा नियम लागू करणे आवश्यक आहे.- दत्तात्रय कुलट, शिक्षक नेते, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ.शिक्षकांकडे २४ प्रकारची कामेप्राथमिक शिक्षकांकडे स्वतःची सेवा पुस्तिका अपडेट करणे, पोषण आहार आदी २४ प्रकारची कामे आहेत. सर्व कामे करण्यासाठी बराच वेळ जात आहे. शासनाच्या अनेक वेबसाईट संथगतीने चालत आहेत. त्यामुळे रात्री जागून माहिती अपलोड करावी लागत आहेत..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.अपडेट केंद्र स्वतंत्रनागरिकांना आधारमधील पत्ता बदल, मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेलमध्ये बदल किंवा अपडेट माहिती टाकावी लागते. त्यासाठी पोस्ट विभागाकडे १२२ आधार केंद्र आहेत. नगर ३२ तर श्रीरामपूर विभागात ९० केंद्र आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.