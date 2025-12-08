बिबटे जेरबंद केले पण खर्च परवडेना, वनतारात पाठवण्याचा प्रस्ताव; एका बिबट्यासाठी दिवसाला किती खर्च येतो?

अहिल्यानगर जिल्ह्यात मागच्या काही दिवसांत बिबट्यांचे हल्ले मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. या हल्ल्यात आतापर्यंत ४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर वनविभागाकडून या बिबट्यांना जेरबंद करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. वनविभागाने आतापर्यंत २३ बिबट्यांना जेरबंद केलं आहे. मात्र, वनविभागाला आता त्यांचा खर्च परवडेनासा झाला आहे. या बिबट्यांच्या खर्चासाठी वनविभागाकडून ४५ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आल्याची माहिती आहे. .वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बिबट्यांचा दिवसाला ७ हजार रुपयांचा खर्च येतो आहे. त्यांना दिवसाला प्रत्येकी दीड किलो मांस ख्यायला द्यावं लागते आहे. त्यांच्या देखभाल आणि खाण्यावर रोज सुमारे हजार रुपये खर्च होतो आहे. हा खर्च वनविभागाला परवडणारा नाही. तसेच जिल्ह्यात रेस्क्यू सेंटरही नाही. त्यामुळे या बिबट्यांच्या देखभालीचा मोठा प्रश्न वनविभागासमोर निर्माण झाला आहे..Leopard Cub Rescue : पाथरी येथे शेतात मिळालेले बिबट शावक; बिबट मातेपासून दुरावलेल्या शावकाचे पुनर्मीलन!.खरं तर बिबट्या जंगलात असताना, तो निसर्गात असतो. त्यामुळे त्याला एकदाच शिकार मिळते. अशावेळी तो भरपूर खाणे पसंद करतो. त्यानंतर त्याला आठवडाभर शिकार मिळाली नाही. तरी काही फरक पडत नाही. मात्र, हे बिबटे आता पिंजऱ्यात असल्याने त्यांना बाहेरून अन्न द्यावं लागतं आहे. त्यासाठी वनविभागाला मोठा खर्च करावा लागतो आहे. या बिबट्यांना त्याच्या वजनच्या एक ते दीड किलो मांस त्याला द्यावे, अशी माहिती वनविभागाकडून देण्यात आली आहे..Mokhada Leopard : मोखाड्यात बिबट्याचा धुमाकूळ कायम; सहा दिवस पिंजर्यात न अडकता सर्वांना गुंगारा; पिंजरा अन्यत्र हलवला!.दरम्यान, या बिबट्यांना गुजरातच्या जामनगर येथील वनतारा केंद्रात पाठवण्याचा प्रस्ताव वनविभागाकडून पाठवण्यात आला आहे. मात्र, शाससनाने यास अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. शासनाची मंजुरी मिळताच या बिबट्यांना गुजरातमधील वनतारा येथे पाठवलं जाणार आहे. वनविभागाच्या माहितीनुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुमारे ९७० गावांत बिबट्याचा वापर असून जिल्ह्यात एकूण १ हजार १५० बिबटे असल्याची माहिती आहे. हे बिबटे नरभक्षक होत असल्याने वनविभागावर बंदोबस्त करण्याचा दवाव वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.