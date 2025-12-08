अहिल्यानगर

बिबटे जेरबंद केले पण खर्च परवडेना, वनतारात पाठवण्याचा प्रस्ताव; एका बिबट्यासाठी दिवसाला किती खर्च येतो?

Ahilyanagar Leopard Attacks : वनविभागाने आतापर्यंत जिल्ह्यातील २३ बिबट्यांना जेरबंद केलं आहे. मात्र, वनविभागाला आता त्यांचा खर्च परवडेना झाला आहे. या बिबट्यांच्या खर्चासाठी वनविभागाकडून ४५ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. या बिबट्यांना नेमका किती खर्च येतो? जाणून घ्या...
अहिल्यानगर जिल्ह्यात मागच्या काही दिवसांत बिबट्यांचे हल्ले मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. या हल्ल्यात आतापर्यंत ४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर वनविभागाकडून या बिबट्यांना जेरबंद करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. वनविभागाने आतापर्यंत २३ बिबट्यांना जेरबंद केलं आहे. मात्र, वनविभागाला आता त्यांचा खर्च परवडेनासा झाला आहे. या बिबट्यांच्या खर्चासाठी वनविभागाकडून ४५ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आल्याची माहिती आहे.

