Ahilyanagar Municipal Corporation: 'अहिल्यानगर महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट'; नागरी सेवांसह विकासकामांवर परिणाम

महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. नागरी सेवांवरील दैनंदिन खर्च भागविणे देखील कठीण झाले आहे. त्यातच सुमारे २०८ कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामांचा स्वहिस्सा भरण्यासाठी देखील महापालिकेकडे पैसे नाहीत. त्याचा परिणाम दैनंदिन नागरी सेवा आणि विकासकामांवर होत आहे. या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याचे मोठे आवाहन महापालिका प्रशासनासमोर आहे..शहराचा विस्तार वाढला आहे. आज रोजी महापालिका हद्दीत एक लाख ३१ हजार मालमत्तांची नोंद आहे. परंतु त्या तुलनेत नागरिकांना महापालिकेकडून आवश्यक त्या नागरी सुविधा मिळत नाहीत. रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधांची देखील अनेक ठिकाणी वानवा आहे. एकीकडे शहर वाढत आहे, तर दुसरीकडे दीड हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करणारी महापालिका निधीसाठी अजूनही शासनावर अवलंबून आहे. शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून विकासकामांसाठी निधी मिळत असला, तरी या कामांचा स्वहिस्सा भरण्यासाठी देखील सध्या महापालिकेकडे पैसे नाहीत. सुमारे १६० कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा भरणे आवश्यक आहे. .त्यातच १५ व्या वित्त आयोगापोटी शासनाकडून मिळणारा सुमारे १५ कोटी रुपयांचा निधी अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे ठेकेदारांची सुमारे ५० कोटी रुपयांची देणी थकली आहेत, तसेच १७ कोटी रुपयांचे चालू वीजबिल देखील थकीत आहे. मालमत्ता करातून मिळालेला निधी दैनंदिन नागरी सेवांसाठी देखील पुरेनासा झाला आहे. ठेकेदार केलेल्या कामांचे पैसे मागत आहेत, परंतु ते देण्यासाठी देखील तिजोरीत खडखडाट आहे. परिणामी अनेक ठेकेदारांनी सुरू केलेली कामे बंद केली आहेत. शहरात जागोजागी साचलेले कचऱ्याचे ढिगारे हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. दैनंदिन कचरा संकलनाचे कोट्यवधी रुपयांची बिले थकल्याने ठेकेदार संस्थेने कचरा उचलणे बंद केले होते. कचऱ्याप्रमाणेच इतर लहान-मोठ्या नागरी सेवांवर देखील मोठा परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे नागरी महापालिकेच्या कारभारावर संताप व्यक्त करत आहेत..पगारावर १४ कोटींचा खर्चमहापालिकेला एकेकाळी जकातीच्या ठेक्यातून वर्षाकाठी सुमारे ९० कोटी रुपये मिळत होते. परंतु जकात बंद होऊन जीएसटी लागू झाला. आता या जीएसटीपोटी शासन महापालिकेला दरमहा ११ कोटी ७२ लाख रुपयांचे अनुदान देते. परंतु हे अनुदान महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला देखील पुरत नाही. मनपा फंडातून त्यात अडीच कोटी टाकून सुमारे १४ कोटी रुपयांचा निधी दरमहा पगारावर खर्च होत आहे. त्यातच आता कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू झाला, त्याचाही दरमहा दोन कोटी रुपयांचा भार मनपाला उचलावा लागत आहे..१५३ कोटींचा कर थकलाशहरातील मालमत्ताधारकांकडे आज रोजी सुमारे १५३ कोटी रुपयांचा कर (मुद्दल) व दंड (शास्ती) ११२ कोटी असे सुमारे २६५ कोटी रुपये थकीत आहेत. नोटिसा, जप्तीची कारवाई, तसेच शास्ती माफ करूनही थकबाकीदार पैसे भरण्यास तयार नाहीत. विशेष म्हणजे दरवर्षी या थकबाकीत वाढ होत आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट होण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. मालमत्ता कर वगळता महापालिकेकडे उत्पन्नाचा दुसरा कोणताच प्रमुख स्त्रोत नाही. त्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न देखील केलेले नाहीत..प्रमुख थकीत देणीथकीत चालू वीजबिल१७ कोटीयोजनांचा स्वहिस्सा१६० कोटीकर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी७ कोटीनिवृत्ती वेतन अंशदान हिस्सा३ कोटीअर्जित रजा वेतन१ कोटीवैद्यकीय बिले५० लाखटँकरद्वारे पाणीपुरवठा२ कोटीशहर बससेवा तूट१ कोटीकचरा संकलन देयके३ कोटीठेकेदारांची देयके ५० कोटी.