अहिल्यानगर

Ahilyanagar Municipal Corporation: 'अहिल्यानगर महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट'; नागरी सेवांसह विकासकामांवर परिणाम

Municipal Treasury Woes: शहराचा विस्तार वाढला आहे. आज रोजी महापालिका हद्दीत एक लाख ३१ हजार मालमत्तांची नोंद आहे. परंतु त्या तुलनेत नागरिकांना महापालिकेकडून आवश्‍यक त्या नागरी सुविधा मिळत नाहीत. रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधांची देखील अनेक ठिकाणी वानवा आहे.
“Ahilyanagar municipality treasury facing shortage; civic services and development work affected.”

“Ahilyanagar municipality treasury facing shortage; civic services and development work affected.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-अरुण नवथर

अहिल्यानगर: महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. नागरी सेवांवरील दैनंदिन खर्च भागविणे देखील कठीण झाले आहे. त्यातच सुमारे २०८ कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामांचा स्वहिस्सा भरण्यासाठी देखील महापालिकेकडे पैसे नाहीत. त्याचा परिणाम दैनंदिन नागरी सेवा आणि विकासकामांवर होत आहे. या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याचे मोठे आवाहन महापालिका प्रशासनासमोर आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Municipal Corporation
district
Financial Assistance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com