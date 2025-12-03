अहिल्यानगर

Ahilyanagar Election: 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदांसाठी सरासरी ७० टक्के मतदान'; जामखेडकडे राज्याचे लक्ष, जादा मतदान कोणाच्या पथ्यावर ?

Nagar Parishad voting: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदांच्या निवडणुका रविवारी उत्साहात पार पडल्या. सकाळीच काही केंद्रांवर रांगा दिसू लागल्या, दुपारपर्यंत मतदारांच्या ओघात अजून वाढ झाली. जामखेडमध्ये तर मतदानाचा टक्का अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त गेला.
Eight Nagar Parishads Register 70% Average Voting; Jamkhed Becomes the Key Decider

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर : जिल्ह्यात आज (मंगळवारी) आठ पालिकांसाठी मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकांसाठी हक्काचे मतदान घडवून आणण्यासाठी उमेदवार व कार्यकर्त्यांची धावपळ उडाली होती. नगरपालिका निवडणुकीत चुरस निर्माण झाल्याने जादा झालेले मतदान कोणाच्या पथ्यावर पडणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

