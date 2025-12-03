Ahilyanagar Election: 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदांसाठी सरासरी ७० टक्के मतदान'; जामखेडकडे राज्याचे लक्ष, जादा मतदान कोणाच्या पथ्यावर ?

अहिल्यानगर : जिल्ह्यात आज (मंगळवारी) आठ पालिकांसाठी मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकांसाठी हक्काचे मतदान घडवून आणण्यासाठी उमेदवार व कार्यकर्त्यांची धावपळ उडाली होती. नगरपालिका निवडणुकीत चुरस निर्माण झाल्याने जादा झालेले मतदान कोणाच्या पथ्यावर पडणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. .Prithviraj Chavan: महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ?.दुपारी दीड वाजेपर्यंत ३५ टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. रात्री उशिरापर्यंत मतदान सुरू होते. सरासरी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाल्याचा अंदाज आहे.जिल्ह्यातील संगमनेर, शिर्डी, राहाता, श्रीरामपूर, राहुरी, शेवगाव, जामखेड, श्रीगोंदे या आठ नगरपालिकांसाठी मतदान झाले. लोकप्रतिनिधी, उमेदवार, कार्यकर्त्यांनी सकाळीच मतदानाचा हक्क बजावला. त्यानंतर मतदानासाठी गर्दी वाढू लागली. दुपारी दीड वाजेपर्यंत ३५ टक्के मतदान झाले होते. जिल्ह्यातील आठ पालिकांमध्ये दुपारी साडेतीनपर्यंत ५० ते ५६ टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतरच्या दोन तासांत साधारणपणे २० टक्क्यांच्या जवळपास मतदान वाढल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सायंकाळी साडेपाच, तर काही ठिकाणी सात वाजेपर्यंत सरासरी ७० टक्के मतदान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला..श्रीगोंदे, शेवगाव आणि जामखेडमधील अनेक मतदान केंद्रावर सायंकाळी मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. शेवगावमध्ये काही मतदान केंद्रांवर राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये किरकोळ वादाचे प्रकार घडले. जिल्हा पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी शेवगावला भेट दिली. श्रीगोंदे तालुक्यातील मतदान केंद्रावर उशिरापर्यंत मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. जामखेडमध्ये काही प्रभागांत सायंकाळी सातपर्यंत मतदानाची प्रक्रिया सुरू होती..मतदानाचा आलेखआठ पालिकांसाठी ३ लाख २२ हजार २० मतदार होते. यात १ लाख ५९ हजार ४९९ पुरुष, तर १ लाख ६२ हजार ४५५ महिला मतदारांचा समावेश होता. सकाळी ७.३० ते ९.३० या दोन तासांत ७.३१ टक्के मतदान झाले. २३ हजार ५४५ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. त्यानंतर ९.३० ते ११.३० या दोन तासांत १९.५५ टक्के मतदान झाले होते. मतदानाच्या सुरुवातीच्या चार तासांत जामखेडमध्ये सर्वाधिक मतदान झाले होते. सर्वांत कमी श्रीरामपूर होते. ११.३० ते १.३० या सहा तासांत ३५.५८ टक्के मतदान झाले होते. जामखेडमध्ये ४३.३८ टक्के सर्वाधिक मतदान झाले होते, तर सर्वांत कमी मतदान शिर्डीमध्ये ३१.२२ टक्क झाले होते..साडेतीनपर्यंत ५०. २६ टक्के मतदानदुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत अवघे ५०.२९ टक्के मतदान झाले होते. या आठ तासांत जामखेडमध्ये सर्वाधिक ५९.७९ टक्के मतदान झाले होते. सर्वांत कमी मतदान श्रीरामपूर ४३.७६ टक्के मतदान झाले. संगमनेर ५२.१६, राहुरी ५१.२८, राहाता ५७.४८, श्रीगोंदे ४८.१, शेवगाव ५२.१, शिर्डी ४९.७ टक्के मतदान झाले होते. एकूण ३ लाख २२ हजार २० मतदारांपैकी १ लाख ६१ हजार ९५३ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता..माेठी बातमी ! 'शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला 'लाडकी बहीण'चा लाभ'; शासनाच्या आदेशाला केराची टाेपली ! .जामखेडकडे राज्याचे लक्षराज्याचे लक्ष असणाऱ्या जामखेड नगरपालिकेमध्ये विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि आमदार रोहित पवार यांच्यात प्रतिष्ठेची लढत होत आहे. मतदानाच्या दिवशी सभापती शिंदे आणि आमदार पवार हे तळ ठोकून होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.