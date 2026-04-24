-उमेश मोरगावकरपाथर्डी: तालुक्याचे सुपुत्र व ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी महेश भागवत यांची तेलंगणा राज्याच्या पोलिस महासंचालकपदी (कायदा आणि सुव्यवस्था) निवड झाली आहे. पोलिस महासंचालक पदावर नियुक्ती झालेले ते अहिल्यानगर जिल्ह्यातील दुसरे अधिकारी आहेत..भागवत हे १९९५ बॅचचे आयपीएस अधिकारी असून, सध्या ते तेलंगणा राज्यात कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक या पदावर कार्यरत होते. त्यापूर्वी साडेसहा वर्षे हैदराबादच्या शिवार प्रांतातील राचकोंडा पोलिस आयुक्तालयाचे प्रथम पोलिस आयुक्त म्हणूनही ते कार्यरत होते. भागवत यांचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण पाथर्डी येथे, तर पुढील शिक्षण पुणे येथे झाले. आजपर्यंतच्या सेवेत त्यांनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील अनेक कारवायांचा सहभाग घेतला आहे. .व्हाईट कॉलर गुन्हेगारी नियंत्रणात आणणे, संघटित अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर कारवाई करणे, मानवी तस्करीला आळा घालणे, पीडितांना लैंगिक तस्करीच्या जाळ्यात अडकू न देणे, राज्य, देश व परदेशात तस्करांवर खटला चालवणे, अशा मोहिमेत सहभाग घेतला आहे. संघटित मानवी तस्करीच्या जाळ्यातून त्यांनी दोन हजारांहून अधिक महिला व मुलींची सुटका केली आहे. कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या मदतीने त्यांनी दोनशे कुंटणखाने बंद केली आहेत. वीटभट्ट्या व इतर ठिकाणी काम करणाऱ्या सात हजारांहून अधिक बालमजूर व वेठबिगारांची सुटका केली आहे. ओरिसा राज्यातील बालमजुरांसाठी त्यांनी सुरू केलेल्या विद्यालयाचा एका हजार विद्यार्थ्यांना फायदा झाला आहे. .देशाच्या गृहमंत्रालयाने प्रकशित केलेल्या मानवी तस्करीवरील आठ पुस्तकांमध्ये भागवत यांचे योगदान आहे. त्यांनी लिहिलेल्या 'सिनर्जी बिटविन स्टेकहोल्डर्स' हे पुस्तक दिल्लीच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट आहे. हैदराबाद येथील राष्ट्रीय पोलिस प्रशिक्षण अकादमी, मसुरी येथील आयएएस प्रशिक्षण अकादमी, एलबीएसएनएए व इतर अनेक राज्यांत त्यांना व्याख्यानासाठी बोलवले जाते. व्हिएन्ना, ऑस्ट्रिया येथील संयुक्त राष्ट्र मानवी तस्करी विरोधी परिषद, अमेरिका येथील भारताने दहशतवाद रोखणे या विषयावरील व ह्यूमन ट्रॅफिकिंग आणि कम्युनिटी पोलिसिंग या परिसंवादात त्यांनी सहभाग नोंदवला आहे..गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या स्पर्धा परीक्षेत त्यांनी मार्गदर्शन केलेले दोन हजार तीनशे अधिकारी देशसेवेत रुजू झाले आहेत. त्यांनी आज पदभार स्वीकारला असून, त्यांच्या या निवडीचे तालुक्यातून स्वागत होत आहे. .पुरस्काराचे मानकरीअमेरिकेच्या इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ पोलिसचा पोलिसिंग पुरस्कार, होमलँड सिक्युरिटी विशेष सन्मान, आसरा प्रकल्पाला अमेरिकेचा वेबर सॅव्ही लॉ एन्फोर्समेंट पुरस्कार, नागरी हक्क पुरस्कार, अमेरिका परराष्ट्र विभागाचा ट्रफेकिंग इन पर्सन रिपोर्ट पुरस्कार, कॅनडा येथील मानवी तस्करी विरोधी कार्य करणाऱ्या जगातील शंभर नेत्यांच्या यादीत भागवत यांचे नाव, भागवत यांनी सुरू केलेल्या वर्क साईट स्कूल प्रकल्पासाठी यूएसएच्या आयएसीपीकडून मानवाधिकार पुरस्कार, स्मार्ट पोलिसिंग पुरस्कार, अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंटचा ट्रॅफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट हीरो पुरस्कार..मिळालेली पदकेराष्ट्रपती शौर्य पदक २००४राष्ट्रपती पोलिस गुणवत्तापूर्ण सेवा पदक २०११राष्ट्रपती पोलिस विशेष सेवा पदक २०२२मणिपूर पोलिस विशेष कर्तव्य पदकआंध्रप्रदेश पोलिस अंतर्गत सुरक्षा पदककेंद्रीय गृहमंत्री प्रशंसापत्र