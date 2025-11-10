अहिल्यानगर

Ahilyanagar fraud: नगर शहरातील डाॅक्टरला व्यवहारातून १४ कोटींचा गंडा; जागेचा व्यवहार नडला, नेमकं काय घडलं..

Major Financial Scam in Ahmednagar: जागेच्या व्यवहारातून २०१७ ते २०२१ या काळात फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात डॉ. सुर्यभान आठरे पाटील यांच्या फिर्यादीवरून माजी नगरसेवक स्वप्निल रोहीदास शिंदे याच्यासह २५ ते ३० जणांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Ahilyanagar Fraud:
Ahilyanagar Fraud:sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: नगर शहरातील एका नामांकित डॉक्टरला जवळपास एका टोळीने १४ कोटी ६६ लाख ५१ हजार रुपयांना गंडा घातल्याचा प्रकार समोर आला आहे. जागेच्या व्यवहारातून २०१७ ते २०२१ या काळात फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात डॉ. सुर्यभान आठरे पाटील यांच्या फिर्यादीवरून माजी नगरसेवक स्वप्निल रोहीदास शिंदे याच्यासह २५ ते ३० जणांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
doctor
Business
scam
district
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com