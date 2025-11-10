Ahilyanagar fraud: नगर शहरातील डाॅक्टरला व्यवहारातून १४ कोटींचा गंडा; जागेचा व्यवहार नडला, नेमकं काय घडलं..

अहिल्यानगर: नगर शहरातील एका नामांकित डॉक्टरला जवळपास एका टोळीने १४ कोटी ६६ लाख ५१ हजार रुपयांना गंडा घातल्याचा प्रकार समोर आला आहे. जागेच्या व्यवहारातून २०१७ ते २०२१ या काळात फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात डॉ. सुर्यभान आठरे पाटील यांच्या फिर्यादीवरून माजी नगरसेवक स्वप्निल रोहीदास शिंदे याच्यासह २५ ते ३० जणांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सचिन रोहीदास शिंदे, वैशाली स्वामी, मिनल स्वामी, अमोल बबन जाधव, भाऊसाहेब नवृत्ती नागदे, चंद्रशेखर हरिभऊ शिंदे, सिराज (पूर्ण नाव माहित नाही), दत्तू सस्ते, श्रीकांत आल्हाट, रॉकी सुदाम कांबळे, सुनील बाळू देसाई, अनिल बाळू देसाई, सुमन बाळू देसाई, ज्योती राजू कांबळे, प्रशांत प्रभाकर गायकवाड, महेश नारायण कुऱ्हे, गणेश तकडे, गणेश रविंद्र साबळे, लखण बबन भोसले, विजय नाथा वैरागर, भारत यल्लप्पा फुलमाळी, रामा गंगाधर पवार, प्रेमचंद होनचंद कांबळे, सुनील नाथा वैरागर, संतोष नामदेव कदम, साजीद रहेमुद्दीन शेख, संजय बाजीराव आल्हाट व इतर अनोळखी अशी आरोपींची नावे आहेत..निंबळक गावच्या शिवारात गट नंबर ४ मधील जमीन डॉ. आठरे यांना देण्याच्या बहाण्यातून या टोळीने बनावट कागदपत्रे हस्तांतरीत केले. त्यातून १४ कोटी ६६ लाख ५१ हजार रुपयांची फसवणुक केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.