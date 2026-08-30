अहिल्यानगर

Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण

Kalyan Latur Expressway Drone Survey Gains Pace: कल्याण-लातूर सहापदरी द्रुतगती महामार्गामुळे नगर-मुंबई अंतर तीन तासांवर; ४४२ किमी मार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण वेगात, माळशेज घाटात आठ किमी बोगद्याची तयारी
Ahmednagar Mumbai Highway Gets Major Boost As Kalyan Latur Expressway Survey Begins For Faster Travel And Connectivity

Ahmednagar Mumbai Highway Gets Major Boost As Kalyan Latur Expressway Survey Begins For Faster Travel And Connectivity

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भाळवणी : अहिल्यानगर जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाडा आणि मुंबईला जोडणाऱ्या प्रस्तावित ''कल्याण-लातूर जनकल्याण द्रुतगती महामार्गा''च्या कामाला वेग आला आहे. या सहापदरी महामार्गामुळे नगर ते मुंबई प्रवासाचा वेळ कमालीचा घटणार आहे. हे अंतर अवघ्या तीन तासांवर येणार आहे.

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