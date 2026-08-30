Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण

भाळवणी : अहिल्यानगर जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाडा आणि मुंबईला जोडणाऱ्या प्रस्तावित ''कल्याण-लातूर जनकल्याण द्रुतगती महामार्गा''च्या कामाला वेग आला आहे. या सहापदरी महामार्गामुळे नगर ते मुंबई प्रवासाचा वेळ कमालीचा घटणार आहे. हे अंतर अवघ्या तीन तासांवर येणार आहे. .Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.सध्या या महामार्गाचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण युद्धपातळीवर सुरू आहे. टाकळी ढोकेश्वर, चास, जामगाव, पाडळीतर्फे कान्हूर आणि गोरेगाव परिसरातील प्रस्तावित मार्गाचा नकाशा समोर आल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..सुमारे ४४२ किलोमीटर लांबीचा हा सहापदरी द्रुतगती महामार्ग उभारण्यासाठी ३५ ते ३६ हजार कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून या मार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण सुरू आहे. हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर गावनिहाय जमिनींची निश्चिती करून प्रत्यक्ष जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया हाती घेतली जाईल..रस्त्याची एकूण लांबी ४४२ किलोमीटर आहे. हा रस्ता सहापदरी द्रुत गती मार्ग आहे. त्यासाठी मार्ग अंदाजपत्रकीय खर्च ३५ ते ३६ हजार कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा आणि आव्हानात्मक टप्पा म्हणजे माळशेज घाट परिसरातील आठ किलोमीटर लांबीचा बोगदा होय. या बोगद्यामुळे घाटातील धोकादायक वळणे आणि वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची कायमची सुटका होणार आहे. प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होण्यासाठी अजून १५ ते १८ महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.हा महामार्ग केवळ प्रवासाचा वेळ वाचवणार नाही, तर अहिल्यानगर आणि मराठवाड्याच्या आर्थिक चित्र पालटणारा ठरेल. चास आणि आसपासच्या परिसरात नवीन बाजारपेठा, लॉजिस्टिक पार्क्स, शेतीमाल वाहतुकीच्या सोयी आणि नवीन उद्योग उभारणीला चालना मिळेल. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. संपूर्ण परिसराच्या विकासाचे नवे दालन उघडले जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.