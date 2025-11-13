Leopard Attack: धक्कादायक घटना! 'आईसमोरच बिबट्याने उचलले चिमुकलीला'; नगर तालुका हादरला; रात्री उशिरापर्यंत रियंकाचा शोध..

नगर तालुका: नगर तालुक्यातील कर्जुनेखारे येथे घरासमोर अंगणात खेळणाऱ्या सहा वर्षांच्या चिमुरडीला बिबट्याने आईसमोर उचलून नेल्याची घटना बुधवारी सायंकाळी घडली. घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी रात्री उशिरापर्यंत चिमुरडीचा शोध घेतला; परंतु चिमुरडी सापडू शकली नाही. रियंका सुनील पवार (वय ६), असे त्या चिमुरडीचे नाव आहे. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...स्थानिक नागरिकांकडून मिळालेली माहिती अशी की, बुधवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास रियंका पवार ही घराच्या अंगणात खेळत होती. आई घरासमोर काम करत होती. बिबट्याने अंगणात खेळणाऱ्या रियंकावर झडप घातली. तिची आर्त किंकाळी ऐकून आईने तिच्याकडे धाव घेतली. आईच्या डोळ्या देखत बिबट्याने चिमुरड्या रियंकाला उचलून तुरीच्या शेतात पळाला. आईने बिबट्याचा पाठलाग केला. .मात्र, काही क्षणांत तो रियंकाला घेऊन तुरीच्या शेतात गायब झाला. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिक गोळा झाले. तब्बल एक ते दीड तास संपूर्ण तुरीचे शेत पिंजून काढले. मात्र, रियंकाचा शोध लागला नाही. ‘एमआयडीसी’ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक माणिक चौधरी, पोलिस पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रात्री उशिरापर्यंत ड्रोनच्या साहाय्याने वन विभागाचे कर्मचारी व पोलिस पथक चिमुरडीचा शोध घेत होते; परंतु तिचा शोध लागू शकला नाही..दिवाळीच्या अगोदरपासून कर्जुनेखारे परिसरात बिबट्याचा वावर होता. शेतकऱ्यांनी बिबट्या पाहिल्याने वन विभागाकडे पिंजरा बसविण्याची माणगी केली होती. वन विभागाने गावात पिंजरा आणलाही होता. मात्र, त्याच्या गजांना वेल्डिंग करावयाची असल्याने गावात ठेवला होता. त्यात बुधवारी सायंकाळी बिबट्याने चिमुरडीचा जीव घेतला अन् वन विभागाचा पिंजरा गावातच राहिला..उपाययोजनांचा वेग वाढवण्याचे विखेंच्या सूचनाशिर्डीः बिबट्याचे वाढते हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर वन खाते हालचाल करत आहे. मात्र, हा विभाग आवश्यक असलेल्या यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात अद्याप निष्क्रिय आहे. याबाबत आपण वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याशी चर्चा केली. जिल्ह्यासाठी अधिकची यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असे त्यांना सांगितले. आवश्यक त्या उपाय योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यामातून निधी देण्याची आपली तयारी आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा... ते म्हणाले, वन विभागातर्फे उपाय योजनांची माहिती मुख्य वनसंरक्षक सालविठ्ठल यांच्याकडून घेतली. जिल्ह्यात ११५० बिबटे असल्याचा अंदाज आहे. २५ बिबट्यांना पकडण्यात आले. जिल्ह्यात ३५० पिंजरे लावले आहेत. चार थर्मल ड्रोन, चार ट्रॅग्युलायझेशन गन्स आणि २५० ट्रॅप कॅमेरे कार्यान्वित केले आहेत. २२ रेस्क्यू वाहन, अतिरीक्त पिंजरे, ट्रॅग्युलायझेशन गन, तसेच कृत्रिम बुध्दि्मतेचा वापर करून ड्रोनद्वारे स्थळ निरीक्षण करण्यासाठी अधिकची यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.