Leopard Attack: धक्कादायक घटना! 'आईसमोरच बिबट्याने उचलले चिमुकलीला'; नगर तालुका हादरला; रात्री उशिरापर्यंत रियंकाचा शोध..

Shocking Incident in Ahmednagar: बुधवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास रियंका पवार ही घराच्या अंगणात खेळत होती. आई घरासमोर काम करत होती. बिबट्याने अंगणात खेळणाऱ्या रियंकावर झडप घातली. तिची आर्त किंकाळी ऐकून आईने तिच्याकडे धाव घेतली. आईच्या डोळ्या देखत बिबट्याने चिमुरड्या रियंकाला उचलून तुरीच्या शेतात पळाला.
Forest officials and villagers searching through the night after a leopard snatched toddler Riyancka in front of her mother in Ahmednagar taluka.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नगर तालुका: नगर तालुक्यातील कर्जुनेखारे येथे घरासमोर अंगणात खेळणाऱ्या सहा वर्षांच्या चिमुरडीला बिबट्याने आईसमोर उचलून नेल्याची घटना बुधवारी सायंकाळी घडली. घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी रात्री उशिरापर्यंत चिमुरडीचा शोध घेतला; परंतु चिमुरडी सापडू शकली नाही. रियंका सुनील पवार (वय ६), असे त्या चिमुरडीचे नाव आहे.

Ahmednagar
attack
Leopard
Forest
district
Wildlife
Forest department
child abuse
forest animals

