अहिल्यानगर : जिल्ह्यातून संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा संजीवन समाधी सोहळा तसेच कार्तिकी एकादशीनिमित्त आळंदी यात्रेसाठी जाणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी असते. या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाच्या अहिल्यानगर विभागातर्फे सर्वच तालुक्यातून जादा बसचे नियोजन करण्यात आले होते. यात्रेनिमित्त विभागाने दररोज ५४ बसेसची व्यवस्था केली होती. या माध्यमातून दररोज २०४ फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले होते. १३ ते १७ नोव्हेंबर या पाच दिवसांच्या यात्रा कालावधीत एसटीला १९ लाख ३२ हजार ९५७ रुपयांचे उत्पन्न मिळाल्याची माहिती विभाग नियंत्रक राजेंद्र जगताप यांनी दिली. .Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्...आळंदी येथे शनिवारी (ता.१५) कार्तिकी एकादशी व सोमवारी (ता.१८) संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा संजीवन समाधी सोहळा पार पडला. यावेळी लाखो भाविकांची मांदियाळी होती. अहिल्यानगर जिल्ह्यातून गुरुवारपासूनच (ता.१३) आळंदीकडे जाण्यासाठी भाविक रवाना झाले. तर सोमवारपासून (ता.१८) परतीचा प्रवास सुरू झाला. त्यामुळे नगर शहरासह जिल्ह्यातील बसस्थानकात प्रवाशांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. राज्य परिवहन मंडळाने भाविकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी जादा बसचे नियोजन केले आहे..आळंदी यात्रेसाठी जिल्ह्यातून पाच दिवसांत एक हजारहून अधिक फेऱ्या झाल्या. यातून १९ हजारहून अधिक नागरिकांनी प्रवास केला आहे. या फेऱ्यांमध्ये २८ हजार ९१५ किलोमीटर अंतर एसटीने पार केले. अहिल्यानगर विभागातील एसटींसाठी पुणे जिल्ह्यातील चाकण व वडगाव घिनन अशा दोन ठिकाणी केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यानुसार चाकण येथे संगमनेर, नेवासे, श्रीरामपूर, अकोले, कोपरगाव येथील आगारातून बसेसची व्यवस्था करण्यात आली. तर वडगाव घिनन केंद्रावर नगर, पाथर्डी, शेवगाव, कर्जत, जामखडे, श्रीगोंदे, पारनेर आगारातून बसेसची व्यवस्था करण्यात आली होती..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...आळंदी यात्रा तपशीलयात्रा कालावधी १३ ते १७ नोव्हेंबरधावलेल्या गाड्या ५४प्रवासी संख्या १९ हजार ३४८कापलेले अंतर (कि.मी.) २८ हजार ९१५मिळालेले उत्पन्न १९,३२,९५७ रुपये.