अहिल्यानगर

Anna Hazare: अण्णा हजारे मुंबईतील बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल; किडणी इन्फेक्शन आणि क्रिएटिनिन वाढल्याने उपचार सुरू

Anna Hazare Health Update as Creatinine Levels Rise: किडणी इन्फेक्शनमुळे अण्णा हजारे मुंबईतील बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल; क्रिएटिनिन वाढल्याने तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू
Anna Hazare Health News Social Activist Admitted to Bombay Hospital in Mumbai for Kidney Infection and Creatinine Treatment

Anna Hazare Health News Social Activist Admitted to Bombay Hospital in Mumbai for Kidney Infection and Creatinine Treatment

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पारनेर : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची प्रकृती बिघडल्याची माहिती समोर आली आहे. रुटीन चेकिंग व किडणीमध्ये इन्फेक्शन झाल्याने त्यांना मुंबईतील बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. गत आठवड्यात त्यांना त्रास झाल्यामुळे शिरूर येथील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते.

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