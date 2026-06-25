RTI Andolan: अण्णा हजारे आक्रमक! आरटीआय कायद्याविरोधात पुन्हा देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा; राळेगणसिद्धीत चर्चा निष्फळ

पारनेर : सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात केलेल्या मनमानी दुरुस्त्यांमुळे हा कायदा जनहिताच्या दृष्टीने कमकुवत झाला आहे. याविरोधात आता राळेगणसिद्धी येथे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व राज्याचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्यात चर्चा झाली. बैठकीत हजारे यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकारबरोबर बैठक होणार आहे. सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर उपोषणावर ठाम असल्याची माहिती हजारे यांनी दिली. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पांडे यांनी आज हजारे यांची राळेगणसिद्धी येथे चर्चा केली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना हजारे म्हणाले, की सरकारच्या धोरणांवर आपण नाराज आहोत. सध्याच्या बैठकीत सरकारकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. कायद्याचा आत्मा जिवंत ठेवायचा असेल, तर तातडीने एक नवी समिती नेमणे गरजेचे आहे..सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या समितीत माहिती अधिकार कायद्याचा सखोल अभ्यास असणारे आणि जनतेच्या बाजूने विचार करणारे अधिकारी असायला हवेत. सरकारकडून पाच जुलैपूर्वी सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर आंदोलनावर आपण ठाम आहे. बैठकीस पुणे विभागाचे माहिती आयुक्त मकरंद रानडे, संभाजीनगर विभागीय माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर, दत्ता आवारी, ॲड. श्याम असावा, दादा पठारे, तहसीलदार गायत्री सौंदाणे आदी उपस्थित होते..माहिती अधिकार कायद्याची गळचेपी कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. हा कायदा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला, तर आंदोलनास तयार आहे. सरकारने सकारात्मक पावले उचलली नाहीत, तर पुन्हा एकदा देशव्यापी जनआंदोलन करणार आहे. -अण्णा हजारे, ज्येष्ठ.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rसमाजसेवक बैठकीत चर्चेची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देणार आहे. पुढील निर्णय अण्णा हजारे आणि फडणवीस घेणार आहेत. माहिती अधिकार कायदा प्रभावीपणे राबवणे व त्याची अंमलबजावणी करणे हे आमचे काम आहे. कायद्याच्या बदलाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. - राहुल पांडे, माहिती आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.