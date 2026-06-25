अहिल्यानगर

RTI Andolan: अण्णा हजारे आक्रमक! आरटीआय कायद्याविरोधात पुन्हा देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा; राळेगणसिद्धीत चर्चा निष्फळ

Anna Hazare warns nationwide protest over RTI Act amendments in India: आरटीआय कायद्यातील दुरुस्त्यांवर अण्णांचा संताप; सरकारला ५ जुलैपर्यंतची मुदत, सकारात्मक निर्णय न झाल्यास उपोषण आणि देशव्यापी आंदोलनाची चेतावणी
Ralegan Siddhi Talks Fail, Anna Hazare Slams Changes in RTI Act, Plans Protest

Ralegan Siddhi Talks Fail, Anna Hazare Slams Changes in RTI Act, Plans Protest

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पारनेर : सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात केलेल्या मनमानी दुरुस्त्यांमुळे हा कायदा जनहिताच्या दृष्टीने कमकुवत झाला आहे. याविरोधात आता राळेगणसिद्धी येथे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व राज्याचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्यात चर्चा झाली. बैठकीत हजारे यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकारबरोबर बैठक होणार आहे. सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर उपोषणावर ठाम असल्याची माहिती हजारे यांनी दिली.

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