Ahilyanagar Crime: रुईछत्तीशी येथे हॉटेलमधून बांगलादेशी तरुणी ताब्यात; मुंबई पोलिसांची अहिल्यानगरमध्ये कारवाई, धक्कादायक माहिती समाेर..

नगर तालुका : तालुक्यातील रुईछत्तीशी गावच्या शिवारातील एका हॉटेलमध्ये चोरट्या मार्गाने घुसखोरी करून बेकायदेशीररित्या वास्तव्य करणाऱ्या पाच बांगलादेशी तरुणींना मुंबईच्या काळाचौक युनिटच्या पोलिस पथकाने पकडले. त्यांना पुढील कारवाईसाठी नगर तालुका पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. मुंबई काळाचौकी युनिट येथील पोलिस निरीक्षक ज्योती पाटील या पथकासह त्यांच्याकडे १ जानेवारी २०२५ रोजी दाखल एका गुन्ह्याच्या तपासासाठी बुधवारी (ता. १७) सायंकाळी अहिल्यानगरला आले होते. ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी त्यांच्या युनिटच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने मुंबईत एक बांगलादेशी व्यक्तीस अटक केली होती. याच गुन्ह्याच्या अनुषंगाने हे पथक नगरला आले. त्यांनी पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांची भेट घेऊन तपासकामी मदत मागितली. पोलिस अधीक्षकांनी त्यांच्या सोबत नगरचे पोलिस अधिकारी दिले होते. या तपासादरम्यान रुईछत्तिशी (ता. नगर) येथील जय हॉटेलमध्ये छापा टाकला असता या ठिकाणी गुन्ह्यातील समाविष्ट व्यक्ती मिळून आली नाही. परंतु या ठिकाणी सर्च केले असता, पाच बांगलादेशी नागरिक असलेल्या २२ ते २८ वयोगटातील तरुणी मिळून आल्या. या तरुणींची झडती घेतली असता त्यांच्या मोबाईलमध्ये त्यांचे बांगलादेशी नागरिक असल्याचे नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळून आले. त्याबाबत सविस्तर पंचनामा पोलिस निरीक्षक ज्योती पाटील, काळाचौकी युनिट यांनी करून या महिलांना पुढील कारवाईसाठी नगर तालुका पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. या बांगलादेशी तरुणी आठवडाभरापूर्वी या हॉटेलमध्ये आल्या होत्या व तेथे वेटरचे काम करत होत्या, असे पोलिस तपासात समोर आले आहे. नगर तालुका पोलिसांनी या तरुणींना ताब्यात घेतले असून, त्यांना बांगलादेशमध्ये सोडण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.