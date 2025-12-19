अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: रुईछत्तीशी येथे हॉटेलमधून बांगलादेशी तरुणी ताब्यात; मुंबई पोलिसांची अहिल्यानगरमध्ये कारवाई, धक्कादायक माहिती समाेर..

Mumbai Police action in Ahilyanagar hotel case: रुईछत्तीशीतील हॉटेलमध्ये बांगलादेशी तरुणींची अटक; मुंबई पोलिसांची कारवाई
Shocking Revelation After Bangladeshi Woman Found Staying in Ruichhatti Hotel

Shocking Revelation After Bangladeshi Woman Found Staying in Ruichhatti Hotel

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नगर तालुका : तालुक्यातील रुईछत्तीशी गावच्या शिवारातील एका हॉटेलमध्ये चोरट्या मार्गाने घुसखोरी करून बेकायदेशीररित्या वास्तव्य करणाऱ्या पाच बांगलादेशी तरुणींना मुंबईच्या काळाचौक युनिटच्या पोलिस पथकाने पकडले. त्यांना पुढील कारवाईसाठी नगर तालुका पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
police
Mumbai
bangladesh
Action
district
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com