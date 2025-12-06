Ahilyanagar : भाजप नेत्यानं लग्नासाठी तगादा लावला, नर्तिकेनं आयुष्य संपवलं; पत्नीनं लढवलीय नगरपरिषदेची निवडणूक

जामखेड, ता. ५ : नृत्यांगनेच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरल्याच्या कारणावरून संदीप सुरेश गायकवाड याच्यावर शुक्रवारी (ता.५) गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी गायकवाड यास पोलिसांनी अटक केली आहे. संदीप गायकवाड हा भाजपचा माजी नगरसेवक असून तो नर्तिका दिपाली पाटील हिच्याकडे लग्नासाठी तगादा लावत होता. त्यातून दोघांमध्ये वादही होत होते. संदीप गायकवाडच्या त्रासाला कंटाळून तिने आत्महत्या केल्याचा आरोप नर्तिका दिपालीच्या आईने केलाय..याबाबतची फिर्याद नृत्यांगनेची आई दुर्गा अरुण गायकवाड (वय ५०, रा. कल्याण) यांनी दिली आहे. तित म्हटले आहे की, जामखेड येथे असताना आरोपी संदीप गायकवाड हा माझ्या मुलीला माझ्यासोबत विवाह कर, असे वारंवार म्हणत असत. तिने लग्नाला नकार दिल्याने त्याने तिचा छळ केला. त्याच्या त्रासास व छळाला कंटाळून मुलीने आत्महत्या केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..Mahaparinirvan Din : इंदू मिलमधील स्मारकाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा; कधी होणार आंबेडकरांचं स्मारक? दिली महत्त्वाची अपडेट.नृत्यांगना दीपाली गोकूळ पाटील (वय ३५, रा. कल्याण) यांनी गुरुवारी (ता.४) खर्डा रस्त्यावरील साई लॉजच्या रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. ती एका कलाकेंद्रात नृत्यांगना म्हणून कार्यरत होती. आपल्या काही मैत्रिणींसह तपनेश्वर भागात राहात होती. सकाळी बाजारात जाऊन येते, असे सांगून ती घराबाहेर पडली. मात्र दुपारनंतरही ती परत न आल्याने व तिचा फोन बंद असल्याने मैत्रिणी चिंतेत पडल्या. त्यांनी शोधाशोध केली असता, दीपाली ज्या रिक्षात गेली, त्या रिक्षाचालकाने तिला खर्डा रस्त्यावरील साई लॉजमध्ये सोडल्याचे सांगितले..कोण आहे संदीप गायकवाड?संदीप गायकवाड हा भाजपचा माजी नगरसेवक होता. संदीप गायकवाडची पत्नी लता गायकवाड भाजपच्या तिकिटावर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत लढल्या आहेत. याचा निकाल २१ डिसेंबर रोजी लागणार आहे. दरम्यान, संदीप गायकवाडला अटक झाल्यानं कर्जत जामखेडमध्ये खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.