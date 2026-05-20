Chitra Wagh: अहिल्यानगर ते मुंबई नवजात बालकाच्या हेळसांडीप्रकरणी चित्रा वाघ आक्रमक; दोषींवर कठोर कारवाईचा इशारा, बालकाच्या उपचाराचा खर्च शासन उचलणार..

अहिल्यानगर: प्रशासनाकडून घडलेल्या प्रकाराची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी जबाबदार आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आमदार चित्रा वाघ यांनी दिला आहे. आरोग्य यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळे त्रस्त झालेल्या बालकाची भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी मुंबई येथील वाडिया रुग्णालयात जात सविस्तर माहिती जाणून घेतली. .राळेगण थेरपाळ (ता. पारनेर) येथील अस्मिता योगेश सरोदे यांच्या प्रसुतीनंतर नवजात बालकाला सरकारी आरोग्य यंत्रणेकडून अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई या ठिकाणी सरकारी रुग्णालयात हलविण्यात आले. त्या बालकाची हेळसांड झाल्याने नातेवाईकांनी संतप्त भूमिका घेत आरोग्य यंत्रणेवर गंभीर आरोप केले. या घटनेच्या 'सकाळ' मधील बातमीची आमदार वाघ यांनी दखल घेत वाडिया रुग्णालयात प्रशासनाकडून संपूर्ण घटनेची माहिती घेतली. .वाघ म्हणाल्या, की सामान्य नागरिकांना आरोग्य यंत्रणेकडून योग्य सेवा मिळाली पाहिजे. गरीब कुटुंबांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही. यावेळी त्यांनी संबंधित बालकाच्या वडिलांशी संवाद साधून धीर दिला. मुलाच्या प्रकृतीबाबत डॉक्टरांकडून माहिती घेत आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. आमदार चित्रा वाघ यांच्या भेटीनंतर प्रशासनही सतर्क झाले असून, या प्रकरणाचा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..उपचाराची जबाबदारी शासन घेणारउपचारात झालेल्या कथित हलगर्जीपणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित कुटुंबाला धीर देत मुलाच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च शासनामार्फत करण्यात येणार असल्याचेही वाघ यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. उपचारात हलगर्जीपणा झाला का, याची चौकशी केली जाणार आहे. बालकावर मोफत उपचार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. कुटुंबाने केलेला खर्चही परत मिळवून देण्यात येईल.- चित्रा वाघ, आमदार.या घटनेमुळे आरोग्य यंत्रणेतील ढिसाळ कारभार पुन्हा समोर आला आहे. वेळेत आणि योग्य पद्धतीने रेफर केले असते, तर बालकाची हेळसांड झाली नसती. आमदार चित्रा वाघ यांनी दखल घेत उपचाराचा खर्च शासनाकडून करण्याचे सांगितले. अशी वेळ दुसऱ्या बालकावर येऊ नये.- योगेश सरोदे, बालकाचे वडील