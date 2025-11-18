Female Aggressive:'ग्रामस्थ-वनअधिकाऱ्यांत रणकंदन'; नगर तालुक्यातील महिला आक्रमक, पकडलेल्या नरभक्षक बिबट्याला ठार मारा

नगर तालुका: नगर तालुक्यातील कर्जुनेखारे गावच्या शिवारात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात एक बिबट्या जेरबंद झाला तर दुसरा विहिरीत पडला. दोन्ही बिबट्यांना वनविभागाने ताब्यात घेतले आहे. यात नेमका नरभक्षक बिबट्या पकडला की दुसरे पकडले यावर स्थानिक ग्रामस्थ व वन विभागामध्ये प्रचंड रणकंदन झाले. या भागातील संतप्त महिलांनी तर विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला गोळ्या घाला अशी मागणी करून रुद्रावतार घेतल्याने प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली होती. हे प्रकरण थेट जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत गेले. शेवटी वनविभागाने ग्रामस्थांची समजूत घातल्यानंतर विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला पिंजऱ्यात जेरबंद केले. .Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...मागील आठवड्यापासून या भागातील कर्जुनेखारे, इसळक, निंबळक, हमीदपूर, हिंगणगाव या परिसरात बिबट्यांनी प्रचंड दहशत निर्माण केली आहे. यात कर्जुनेखारे येथील एका पाच वर्षीय मुलीला ठार केले तर दुसऱ्या दिवशी निंबळक परिसरातील आठ वर्षे मुलाला गंभीर जखमी केले होते. बिबट्याला ठार मारण्याच्या ग्रामस्थांची मागणी वन विभागाने मान्य करत रेस्क्यू टीमसह शार्प शूटर तैनात केले होते. .वनविभागाच्या माहितीनुसार दीपक पानसंबळयांच्या शेतात लावलेल्या पिंजऱ्यात सकाळी बिबट्या अडकला. ग्रामस्थांनी मात्र वन विभागाने स्थानिकांना कुठलीही कल्पना न देता त्याला वन विभागाच्या कार्यालयात नेल्याचा आरोप केला. बिबट्या पकडल्याचे पुरावे काय? असे आक्षेप घेत प्रश्नांची सरबत्ती केली.दुपारच्या सुमारास गावच्या शिवारातील भाळवणी रस्त्यावरील संपत पानसंबळ यांच्या शेतातील विहिरीत एक बिबट्या आढळला. वनविभागाने बिबट्या पकडून नेला तर मग हा बिबट्या कुठला? असा सवाल करत आक्रमक झालेल्या ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. विहिरीतील बिबट्याला काढण्यासाठी आणलेल्या पिंजऱ्यावर महिलांनी ठाण मांडत हातात दोरखंड घेत एक तर बिबट्याला गोळ्या घाला, अशी आक्रमक भूमिका घेतली. संतप्त महिलांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे वनविभागाचे कर्मचारी हतबल झाले होते. शेवटी वनविभागाने या दोन्ही स्थानिकांची समजूत घालत विहिरीतील बिबट्याला पिंजऱ्यामध्ये बाहेर काढून कार्यालयात नेले..तर वन विभागावर जबाबदारीग्रामस्थांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन वन विभागाच्या कार्यशैली बाबत तीव्र आक्षेप घेतला. बिबट्यांच्या हल्ल्यात अनुचित प्रकार घडल्यास सर्वस्वी जबाबदारी वन विभागाची राहील असा इशारा दिला..बिबट्या हिंस्त्र श्वापद आहे. कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पिंजऱ्यात अडकलेल्या बिबट्याला ग्रामस्थांना न सांगता तातडीने हलविण्यात आले. पकडलेले बिबटे नरभक्षक आहेत का? हे निश्चित सांगू शकत नाही.- अविनाश तेलोरे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी नगर.CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...वन विभागाने ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून पिंजऱ्यातील बिबट्याला ताब्यात घेतले. या परिसरात चार ते पाच बिबट्या असण्याची शक्यता आहे पकडलेले बिबटे नरभक्षक आहेत का? हे स्पष्ट केलेले नाही. वनविभागाची भूमिका साशंक आहे.- प्रताप शेळके, माजी उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद अहिल्यानगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.