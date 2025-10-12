Agricultural Success:'अंजिराच्या बागा पाहून जिल्हाधिकारी भारावले'; काटवनवाडीतील आदिवासी शेतकऱ्यांची संकटावर मात, खडकाळ माळरानावर फुलवली शेती..

संगमनेर: पावसावर अवलंबून असणाऱ्या संगमनेर तालुक्याच्या पठार भागात, विशेषतः खडकाळ माळरानावर शेती करणे ही अत्यंत कठीण गोष्ट मानली जाते; परंतु या कठीण परिस्थितीवर मात करत काटवनवाडी (ता. संगमनेर) येथील आदिवासी शेतकऱ्यांनी शेडनेटच्या माध्यमातून अंजिराची बाग फुलवून एक नवा आदर्श निर्माण केला. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी भेट देऊन ते या बागा पाहून भारावून गेले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.कर्जुले पठार गावाच्या हद्दीत येणाऱ्या गुंजाळवाडी पठारावर वसलेली काटवनवाडी ही संपूर्ण आदिवासी वस्तीसह डोंगरदऱ्यांमध्ये वसलेली आहे. येथे यापूर्वी बाजरी, सोयाबीन, कांदा यासारखी पावसाळी पिके घेतली जात असत. मात्र, तरुण शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेत ‘आदिवासी एकता शेतकरी गट’ स्थापन केला आणि पाण्याचे नियोजन करून अटल भूजल योजना, कृषी विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाच्या सहकार्याने १० शेडनेट मंजूर करून घेतली. सुरुवातीला शेडनेटमध्ये सिमला मिरची, वांगी अशी भाजीपाला पिके घेतली गेली; मात्र आता त्याच जागी अंजिराची सेंद्रिय बाग विकसित करण्यात आली. या अंजिरांना सध्या संगमनेर, नाशिक मार्केटमध्ये १०० रुपये प्रतिकिलो दर मिळत आहे..या स्तुत्य उपक्रमाची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी बुधवारी (ता.८) काटवनवाडीला भेट दिली. त्यांच्यासोबत उपविभागीय कृषी अधिकारी प्रवीण गोसावी आणि कृषी विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .उपक्रमात सहभागी शेतकरीभीमा उघडे, सीताराम उघडे, किरण मेढे, भाऊराव दुधवडे, तुळशीराम उघडे, आर्कराईट उघडे, पोपट मेंगाळ, श्रावण गांगड, राधू उघडे, शांताराम उघडे, गोपीनाथ दुधवडे, रामनाथ उघडे, सावळेराम उघडे, भारत मेंगाळ, खेमा गांगड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.