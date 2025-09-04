Jayashree Thorat: गणेश विसर्जनासाठी ४०० स्वयंसेवक सज्ज: डॉ. जयश्री थोरात; एकवीरा फाउंडेशनचा पाच वर्षांपासून उपक्रम

संगमनेर: शहर व तालुक्यात गणेशोत्सवाचा उत्साह शिगेला पोहोचला असून, अनंत चतुर्थीच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर गणेश विसर्जन होणार आहे. पर्यावरणपूरक आणि सुरक्षित गणेश विसर्जन व्हावे, यासाठी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि डॉ. जयश्री थोरात यांच्या नेतृत्वात एकवीरा फाउंडेशनतर्फे तब्बल ४०० युवक व युवतींचे स्वयंसेवक विसर्जन सक्रिय कार्यात राहणार आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून हा उपक्रम सातत्याने राबवला जात आहे. यावर्षीही शहरातील नागरिकांना मदतीसाठी एकवीरा फाउंडेशन सज्ज आहे..MLA Ashutosh Kale : जनतेची अडवणूक केल्यास याद राखा: आमदार आशुतोष काळे; योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवा.शहरातील विविध गणेश मंडळांनी आकर्षक देखावे आणि विद्युत रोषणाईने शहर सुशोभित केले आहे. देखावे पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होत असताना नदीकाठावरील सुरक्षितता आणि स्वच्छतेसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. जाणता राजा मैदानावर कृत्रिम तलाव तयार करण्यात आला असून, नागरिकांनी गणेश मूर्तींचे विसर्जन येथेच करावे, असे आवाहन फाउंडेशनकडून करण्यात आले. नदीकाठावर ही पर्यावरणपूरक पद्धतीने विसर्जन व्हावे, यासाठी संगमनेर नगरपालिका, विविध स्वयंसेवी संस्था, पोहणारे तरुण तैनात असणार आहेत..नदीला पाणी असल्याने नागरिकांनी काळजी घ्यावी. स्वच्छ, आरोग्यदायी आणि पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करावा. निर्माल्याचे संकलन एकत्र करून परिसर स्वच्छ ठेवणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. या दिवशी सुरक्षा पथक आणि स्वयंसेवक नागरिकांना मदत करतील..Maratha Reservation: 'राहुरीत मराठा आरक्षणासंदर्भातील हैदराबाद गॅझेटची होळी'; गॅझेट रद्द करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.गेल्या पाच वर्षांपासून एकवीरा फाउंडेशनच्या युवक व युवतींनी विसर्जनावेळी नागरिकांना मदत करण्याबरोबर निर्माल्याचे संकलन करून परिसर स्वच्छतेसाठी योगदान दिले आहे. हा उपक्रम संगमनेरकरांसाठी आदर्श ठरत असून, यावर्षी चारशे स्वयंसेवक विसर्जन व स्वच्छता मोहिमेत सहभागी होणार आहेत.- डॉ. जयश्री थोरात, अध्यक्षा, एकवीरा फाउंडेशन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.