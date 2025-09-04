अहिल्यानगर

Jayashree Thorat: गणेश विसर्जनासाठी ४०० स्वयंसेवक सज्ज: डॉ. जयश्री थोरात; एकवीरा फाउंडेशनचा पाच वर्षांपासून उपक्रम

Ganesh Visarjan Support:माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि डॉ. जयश्री थोरात यांच्या नेतृत्वात एकवीरा फाउंडेशनतर्फे तब्बल ४०० युवक व युवतींचे स्वयंसेवक विसर्जन सक्रिय कार्यात राहणार आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून हा उपक्रम सातत्याने राबवला जात आहे.
Ekvira Foundation’s 400 volunteers ready for Ganesh visarjan under the leadership of Dr. Jayashree Thorat.
Ekvira Foundation’s 400 volunteers ready for Ganesh visarjan under the leadership of Dr. Jayashree Thorat.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: शहर व तालुक्यात गणेशोत्सवाचा उत्साह शिगेला पोहोचला असून, अनंत चतुर्थीच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर गणेश विसर्जन होणार आहे. पर्यावरणपूरक आणि सुरक्षित गणेश विसर्जन व्हावे, यासाठी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि डॉ. जयश्री थोरात यांच्या नेतृत्वात एकवीरा फाउंडेशनतर्फे तब्बल ४०० युवक व युवतींचे स्वयंसेवक विसर्जन सक्रिय कार्यात राहणार आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून हा उपक्रम सातत्याने राबवला जात आहे. यावर्षीही शहरातील नागरिकांना मदतीसाठी एकवीरा फाउंडेशन सज्ज आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
district
Ganesh Chaturthi
Ganesh Fesitival
Ganesh Celebration
Ganapti Visarjan
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com