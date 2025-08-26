अहिल्यानगर

Ladki Bahin Yojana Ahilyanagar : माेठी बातमी! 'अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लाडकी बहीण योजनेचा मोह'; ११ महिलांनी लाभ घेतल्याचे आले समोर..

Controversy in Ahilyanagar ZP : गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेत ८ ते १० महिन्यांचा लाभ दिल्यानंतर आता राज्य सरकारकडून पात्र ठरवलेल्या लाडक्या बहिणींची नव्याने पडताळणी करण्यात येत आहे.
Ladki Bahin Scheme Misuse? ZP Staff Among Beneficiaries in Ahilyanagar
सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: राज्य सरकारकडून जिल्ह्यात पंधरा दिवसांपूर्वी लाडकी बहीण योजनेतील महिलांची तपासणी करण्यास अंगणवाडी सेविका संघटनेने नकार दिला आहे. यामुळे जिल्ह्यात काही दिवसांपासून हे काम जवळपास ठप्प आहे. आतापर्यंत अवघ्या ४० हजार बहिणींचे अर्ज तपासून झाले आहेत. त्यातच आता जिल्हा परिषदेतील कार्यरत कर्मचारी असलेल्या ११ महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात ही चर्चा सुरू आहे.

Ahmednagar
women
Employees
Aurangabad Zilla Parishad
district
Ladki Bahin Yojana
Government Schemes For Women

