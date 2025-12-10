अहिल्यानगर

जीवमुठीत घेऊन सहा तास थरार ! 'अखेर हुलकावणी देणारा बिबट्या पिंजऱ्यात'; श्रीरामपूर तालुक्यातील थक्क करणारी घटना..

Shrirampur leopard rescue: सहा तासांच्या थरारानंतर वनविभागाची यशस्वी कारवाई; बिबट्या अखेर पिंजऱ्यात जेरबंद
Shrirampur: Forest officials finally trap the elusive leopard after a tense six-hour chase.

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीरामपूर : गेल्या वर्षभरापासून शेतकऱ्यांच्या अंगावर काटा आणणारा बिबट्या अखेर जेरबंद झाला. सोमवारी (ता.८) दुपारी दादासाहेब एलम यांच्या शेतात चरणाऱ्या शेळ्यांवर हल्ला करून तो पेरूच्या दाट बागेत बसून राहिला. दरम्यान, त्याची नजर सतत आजूबाजूवर रोखलेली...तर गावकऱ्यांची धडधड वाढलेली.

