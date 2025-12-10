जीवमुठीत घेऊन सहा तास थरार ! 'अखेर हुलकावणी देणारा बिबट्या पिंजऱ्यात'; श्रीरामपूर तालुक्यातील थक्क करणारी घटना..

श्रीरामपूर : गेल्या वर्षभरापासून शेतकऱ्यांच्या अंगावर काटा आणणारा बिबट्या अखेर जेरबंद झाला. सोमवारी (ता.८) दुपारी दादासाहेब एलम यांच्या शेतात चरणाऱ्या शेळ्यांवर हल्ला करून तो पेरूच्या दाट बागेत बसून राहिला. दरम्यान, त्याची नजर सतत आजूबाजूवर रोखलेली...तर गावकऱ्यांची धडधड वाढलेली..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.वनविभाग आणि रेस्क्यू टीम अंधार वाढत असतानाही सज्ज होती. बिबट्या पोटभर जेवला तर पिंजऱ्यात येणे अशक्य, हे माहीत असल्याने काही जवान चारचाकी वाहनाच्या खाली लपून त्याला दगड मारत हुसकावण्याचा प्रयत्न करत होते. वरती टॉर्चच्या मंद प्रकाशात निष्प्राण शेळी...आणि काही फुटांवर बसलेला बिबट्या गुरगुरत, दात बाहेर काढत प्रतिहल्ल्याच्या मुद्रेत. एखादी चुकीची हालचाल झाली, तर थेट झेप घेण्याची त्याची तयारी दिसत होती. भीती आणि धैर्याचा हा सामना जवळपास सहा तास रंगला!.अखेर फटाके वाजवत त्याला पेरूच्या बागेतून बाहेर पिटाळले. तो भक्ष घेऊन पळाल्याने पिंजऱ्यात कोंबड्यांची व्यवस्था करण्यात आली. आणि अखेर मंगळवारी (ता. ९) पहाटे बिबट्या पिंजऱ्यात अडकला. तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत वनरक्षकांनी त्याला सुरक्षितपणे ताब्यात घेतले. या थरारक मोहिमेत वनरक्षक अक्षय बडे, विलास डगळे, विठ्ठल सानप तसेच वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीमचे रोहित बकरे, तुषार बनकर यांचा सहभाग होता..दिघीचारी परिसरातही वाढती धास्तीदिघीचारी, जळगाव रोड, शेजूळ वस्ती अशा भागांतही बिबट्यांची हालचाल वाढली असून पिंजऱ्यांची मागणी होत आहे. पाळीव प्राण्यांवर हल्ल्यांच्या घटना वाढत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे..माेठी बातमी ! ‘सुरत-चेन्नई’तील २२२ किमी मार्ग बीओटीवर होणार; भारतमाला योजनेची मुदत संपल्याने निर्णय...दिवसा वीजपुरवठ्याची मागणीबिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे आणि भीतीमुळे खैरी निमगाव भागातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी महावितरणकडे शेतीपंपांसाठी रात्रीऐवजी दिवसा वीजपुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. रात्रीच्या अंधारात शेतात पाणी देताना जीवाला धोका होणार नाही आणि मजूरही मिळतील. यामुळे बिबट्यांपासून संरक्षण मिळेल आणि शेतीची कामंही सुरक्षित होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.