Shirdi Crime: इन्स्टाग्रामवरील मुलींच्या मैत्रीतून वादावादी; शिर्डीत मुलावर चाकूहल्ला, शहरातील अग्निशमन केंद्राजवळील प्रकार..

शिर्डी: इन्स्टाग्रामवरील मुलींच्या मैत्रीतून झालेल्या वादात बुधावारी (ता.१७) येथील एका १७ वर्ष मुलावर तिघांनी चाकूहल्ला केला. त्यात तो गंभीर जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी नाशिक येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. सायंकाळी पाचच्या सुमारास शहरातील अग्निशमन केंद्राजवळ हा प्रकार घडला. या हल्ल्यातील दोन आरोपींची ओळख पटल्याचे पोलिसांनी सांगितले..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...पोलिस निरीक्षक रणजित गलांडेंनी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमी युवकासह या तीन-चार मुलांमध्ये वाद होते. इन्स्टाग्रामद्वारे संगमनेर येथील तीन मुलींसोबत या तरुणांची मैत्री झाली. या मुली आज साईदर्शनासाठी येथे आल्या होत्या. त्यांच्याकडे चौकशी केली जात असून, त्यांच्या पालकांनाही पोलिस ठाण्यात बोलविण्यात आले आहे. त्याच्यावर तीन मुलांनी हल्ला केला..या सर्वांचे संगमनेर येथील तीन मुलींशी इन्स्टाग्रामवर मैत्री झाली. हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या मुलाला साईसंस्थानच्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. तेथे त्याच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले; मात्र प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला नाशिक येथे हलविण्यात आले.MPSC Success Story.MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.शिर्डीत पुन्हा गुन्हेगारीने वर तोंड काढले आहे. गेल्या फेब्रुवारीत दोन निरपराधांची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर दहीहंडी उत्सवाला गालबोट लागून त्यात एकाचा खून झाला. त्यापाठोपाठ आता ही घटना घडली.