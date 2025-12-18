Shirdi Crime: इन्स्टाग्रामवरील मुलींच्या मैत्रीतून वादावादी; शिर्डीत मुलावर चाकूहल्ला, शहरातील अग्निशमन केंद्राजवळील प्रकार..

अहिल्यानगर

इन्स्टाग्रामवरील मुलींच्या मैत्रीतून वादावादी; शिर्डीत मुलावर चाकूहल्ला, शहरातील अग्निशमन केंद्राजवळील प्रकार..

Knife attack in Shirdi over Instagram friendship Dispute: इन्स्टाग्रामवरील मैत्रीतून वाद, शिर्डीत १७ वर्षीय मुलावर चाकूहल्ला
Shirdi Crime

Shirdi Crime

सकाळ वृत्तसेवा
शिर्डी: इन्स्टाग्रामवरील मुलींच्या मैत्रीतून झालेल्या वादात बुधावारी (ता.१७) येथील एका १७ वर्ष मुलावर तिघांनी चाकूहल्ला केला. त्यात तो गंभीर जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी नाशिक येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. सायंकाळी पाचच्या सुमारास शहरातील अग्निशमन केंद्राजवळ हा प्रकार घडला. या हल्ल्यातील दोन आरोपींची ओळख पटल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

