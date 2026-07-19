अहिल्यानगर

Dr Kumar Saptarshi: राशीनचे नाव उज्ज्वल करणारा भूमिपुत्र, कोण होते डॉक्टर कुमार सप्तर्षी?

Dr Kumar Saptarshi public life and legacy: डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे जीवनचरित्रयुवक क्रांती दलाचे संस्थापक, गांधीवादी विचारवंत आणि परिवर्तनवादी चळवळीचे आधारस्तंभ डॉ. कुमार सप्तर्षी; राशीनच्या भूमिपुत्राने सामाजिक न्याय, लोकशाही आणि ग्रामीण विकासाला दिलेला नवा चेहरा
Remembering Dr. Kumar Saptarshi: A Son of Rashin Who Inspired Generations

Remembering Dr. Kumar Saptarshi: A Son of Rashin Who Inspired Generations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-दत्ता उकीरडे

राशीनमध्ये लोकशाहीची मूल्ये रुजवण्यासाठी, युवक क्रांती दलाच्या माध्यमातून सामाजिक न्यायासाठी तत्कालीन मालकशाहीच्या विरोधात लढा उभारणारे युक्रांदचे संस्थापक माजी आमदार ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांनी आज आपल्या सर्वांचा अखेरचा निरोप घेतला. त्यांनी उभारलेला सामाजिक परिवर्तनाचा लढा राशीनकरांच्या स्मरणात राहील.

Loading content, please wait...
district
social activist
Ahilyanagar