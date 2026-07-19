Dr Kumar Saptarshi: राशीनचे नाव उज्ज्वल करणारा भूमिपुत्र, कोण होते डॉक्टर कुमार सप्तर्षी?

-दत्ता उकीरडेराशीनमध्ये लोकशाहीची मूल्ये रुजवण्यासाठी, युवक क्रांती दलाच्या माध्यमातून सामाजिक न्यायासाठी तत्कालीन मालकशाहीच्या विरोधात लढा उभारणारे युक्रांदचे संस्थापक माजी आमदार ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांनी आज आपल्या सर्वांचा अखेरचा निरोप घेतला. त्यांनी उभारलेला सामाजिक परिवर्तनाचा लढा राशीनकरांच्या स्मरणात राहील..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.त्यांनी गावपातळीपासून देशपातळीवर अनेक नेते, कार्यकर्ते घडवले. गांधीवादी विचारांचा त्यांच्यावर मोठा प्रभाव होता. राशीनमध्ये अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेशासाठी विद्रोह करायला लावणारे डॉ. सप्तर्षी राशीनकरांना कधीही विसरता येणार नाहीत. त्यांनी प्रस्थापितांशी दिलेल्या लढ्यामुळे राशीनची ओळख राज्यात गेली. माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, डॉ. रत्नाकर महाजन, आमदार नीलमताई गोऱ्हे, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, हुसेन दलवाई, रेखा ठाकूर, उदगीरचे माजी आमदार डॉ. विजय गव्हाणे, बीडच्या सुशीला मोराळे, रंगा राचुरे, लातूरचे संदीपान बंडगिरे, सुभाष लोमटे, पत्रकार मंगल खिंवसरा असे असंख्य नामांकित व्यक्ती घडविण्यात डॉ. सप्तर्षी यांचा सिंहाचा वाटा होता. राशीनमध्ये अल्लाउद्दीन काझी, देविदास उकिरडे, केरा साळवे यांना राशीनच्या सरपंचपदाची संधी मिळाली. संभाजी राजेभोसले यांनाही झेडपी निवडणूक लढविण्यास प्रोत्साहन दिले..त्यांच्या निधनाने परिवर्तनवादी, समाजवादी चळवळीचा आधारवड हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे. डॉ. सप्तर्षी यांनी डॉक्टर म्हणून काम न करता, समाजातील विषमता, अन्याय आणि अंधश्रद्धेविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी जनतेच्या सेवेसाठी झोकून दिले. १९६७ मध्ये त्यांनी युवक क्रांती दल (युक्रांद) या संघटनेची स्थापना करून हजारो युवकांच्या मनात सामाजिक परिवर्तनाची ठिणगी चेतवली. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या ''संपूर्ण क्रांती''च्या विचारांनी प्रेरित होऊन त्यांनी लोकशाही, संविधान आणि सामाजिक न्यायासाठी संघर्ष केला. आणीबाणीच्या काळात सत्तेसमोर झुकण्याऐवजी त्यांनी तुरुंगवास पत्करला. ‘मिसा’ अंतर्गत त्यांना कारावास भोगावा लागला. मात्र, त्यांनी तत्त्वांशी तडजोड केली नाही. १९७८ मध्ये अहमदनगर शहर मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतरही त्यांचे राजकारण समाजकारणासाठीच राहिले. राशीन ही त्यांची जन्मभूमी होती. भारतीय समाज विकास व संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी ग्रामीण विकासाचा आदर्श उभा केला. लोकनायक जयप्रकाश नारायण विद्यालय आणि महाविद्यालयाद्वारे ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची नवी दालने खुली केली..विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेले हजारो विद्यार्थी त्यांच्या विचारांचे वारसदार आहेत. येरवडा विद्यापीठातील दिवस, यात्री, स्वप्नांच्या सापळ्यांचा देश-अमेरिका यांसारख्या पुस्तकांतून त्यांनी सामाजिक आणि राजकीय वास्तवाचे परखड विश्लेषण मांडले.सत्याग्रही विचारधारा या मासिकाच्या माध्यमातून त्यांनी वैचारिक प्रबोधनाची परंपरा अखंड सुरू ठेवली. डॉ. सप्तर्षी यांचे निधन ही केवळ एका व्यक्तीची जीवनयात्रा संपल्याची घटना नाही; तर सत्य, संघर्ष, सामाजिक बांधिलकी आणि परिवर्तनवादी विचारांची एक उज्ज्वल परंपरा आज पोरकी झाल्याची वेदना आहे..जिल्ह्याचे भूमिपुत्र आणि अहिल्यानगर शहर विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार ज्येष्ठ समाजवादी नेते, गांधीवादी विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्या निधनाचे वृत्त दुःखद आहे. आपल्या संपूर्ण राजकीय आणि सामाजिक वाटचालीत त्यांनी समाजातील सर्वसामान्य माणसाच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने आवाज उठवला. ग्रामीण जीवनाशी त्यांची असलेली नाळ त्यांच्या विचारांत आणि कृतीत कायम दिसून आली. शेतकरी, युवक आणि वंचित घटकांच्या प्रश्नांवर त्यांनी नेहमीच परखड आणि अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडली. लोकनेते पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील आणि डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्यातील मैत्री, परस्पर सन्मान आणि जिव्हाळ्याचे ऋणानुबंध अखेरपर्यंत कायम राहिले. त्यांच्या निधनाने सामाजिक आणि वैचारिक क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास सदगती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो.- राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री, अहिल्यानगर.डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे शालेय शिक्षण अहिल्यानगरमध्ये झाले. सत्याग्रही विचारधारा या त्यांच्या मासिकाने सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांचे गेली ३५ वर्षे वैचारिक भरण पोषण केले. कोथरूड, पुणे येथील गांधी भवनाची वास्तू, जागा वाचविण्यात आणि टिकवण्यात त्यांनी अनमोल योगदान दिले.- डॉ. गिरीश कुलकर्णी, विश्वस्त, स्नेहालय संस्था, अहिल्यानगर.ज्येष्ठ समाजवादी नेते आणि माजी आमदार डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे राज्याच्या जडण-घडणीमध्ये महत्त्वाचे योगदान होते. युवक क्रांती दलाच्या माध्यमातून त्यांनी राज्यभर हजारो विद्यार्थी घडविले. समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दिला. समाजातील प्रश्न कसे समजून घ्यावेत, ते सोडविण्यासाठी स्वत: कृतिशील राहिले पाहिजे, ही शिकवण त्यांनी दिली. त्यांच्या निधनाने राज्याची मोठी हानी झाली आहे.- ॲड. श्याम आसावा, विश्वस्त ः स्नेहालय संस्था, अहिल्यानगर.Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.डॉ. कुमार सप्तर्षी यांना नगर शहरातून विधानसभेसाठी तिकीट मिळाले. त्यांना घेण्यासाठी कार्यकर्ते पुणे येथे गेले. त्यांची पत्नी या डॉक्टर असल्याने त्यांनी निवडणुकीसाठी दहा हजार रुपये, दोन पायजमे, दोन शर्ट आणि दोन टॉवेल दिले. आता माझ्याकडे असलेले सर्व दिले. आता पुन्हा माझ्याकडे येऊ नका, असे म्हणत आम्हाला निरोप दिला. मात्र, डॉ. सप्तर्षी यांच्या प्रभावी वक्तव्यामुळे त्यांनी ही निवडणूक जिंकली.-शशिकांत चंगेडे, सामाजिक कार्यकर्ते, अहिल्यानगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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