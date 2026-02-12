Dr Sujay Vikhe: राज्यातील पहिला पुनर्वसन प्रकल्प शिर्डीत: डाॅ. सुजय विखे; विस्थापितांना जागा पट्टेवाटप २५ मार्चपर्यंत करणार!

शिर्डी: पंतप्रधान आवास योजनेतून स्वमालकीचे घरकुल आणि अन्य पायाभूत सुविधांसह साडेतीनशे विस्थापित कुटुंबांचे पुनर्वसन करणारा राज्यातील पहिला प्रकल्प शिर्डीत लवकरच आकारास येईल. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून उभारल्या जाणाऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्पाच्या जागेचे पट्टेवाटप पंचवीस मार्चपर्यंत विस्थापितांना केले जाईल, अशी माहिती माजी खासदार डाॅ. सुजय विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली, तसेच कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर १ एप्रिलपासून शिर्डीतील वाहतूक व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल होतील. एकही वाहन रस्त्यावर उभे दिसणार नाही. दहा लाख भाविक आले, तरी वाहतुकीची कोंडी होणार नाही, असेही विखे यांनी सांगितले. .Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.शहरातील नियोजित रिंग रोड उभारणीत विस्थापित होणाऱ्या लक्ष्मीनगर भागातील कुटुंबीयांसमवेत डॉ. सुजय विखे यांनी सरकारी विश्रामगृहावर संवाद साधला. येत्या १० मार्चपर्यंत अतिक्रमित भाग मोकळा करा. पुढील दहा दिवसांत तुम्हाला प्रत्येकी अर्धा गुंठे जमिनीचे पट्टे वितरित करून घरकुलांचा प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन दिले. .यावेळी नगराध्यक्ष जयश्री थोरात, उपनगराध्यक्ष अभय शेळके, मुख्याधिकारी सतीश दिघे, लक्ष्मीनगर भागातील नगरसेवक नीलेश कोते, संगीता त्रिभूवन, माजी उपनगराध्यक्ष गोपीनाथ गोंदकर, माजी उपनगराध्यक्ष मंगेश त्रिभूवन आदी उपस्थित होते..ते म्हणाले, शिर्डीतील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत विस्थापित झालेल्या सुमारे साडेतीनशे कुटुंबाचे आदर्श पुनर्वसन केले जाईल. झोपडपट्टीमुक्त आणि अतिक्रमणमुक्त शिर्डीचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल. पुनर्वसनात लक्ष्मीनगर भागातील १७५ विस्थापितांचा समावेश आहे. त्यासाठी कनकुरी रस्त्यानजीक भूखंड विकसित करण्यात आला. त्यात प्रत्येकी पाचशे चौरस फूट जागेत पंतप्रधान आवास योजनेतून घरकुल उभारले जाईल. पिण्याचे पाणी, रस्ते, पथदिवे, सांडपाणी व्यवस्थेसह बालवाडीची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. हा राज्यातील एक पथदर्शक पुनर्वसन प्रकल्प असेल..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीतील नित्याच्या वाहतूक व्यवस्थेत १ एप्रिलपासून बदल करण्यात येतील. आराम बस, रिक्षा आणि अन्य कुठलेही वाहन नगर-कोपरगाव महामार्गावर उभे दिसणार नाही. या प्रत्येक वाहनांना उभे राहण्याची व्यवस्था करून दिली जाईल. व्यवस्था मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. दहा लाख भाविक आले, तरी वाहतुकीची कोंडी होणार नाही, आज त्यादृष्टीने पहिली बैठक संपन्न झाली. लवकरच संबंधितांची बैठक घेऊन त्यांना या बदलाची माहिती दिली जाईल.-डाॅ. सुजय विखे पाटील, युवा नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.