Ganesh festival 2025: 'गोमातेच्या शेणापासून साकारल्या दाढमध्ये गणेशमूर्ती'; राधिका गव्हाणे यांच्या पर्यावरणपूरक उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक

Unique Ganesh Idol from Cow Dung: राधिका गव्हाणेने यंदा तब्बल ५० गणेशमूर्ती स्वतःच्या मेहनतीने बनवल्या आहेत. गोमातेच्या शेणात लाकडाच्या सालीची पावडर मिसळून मूर्ती तयार केली जाते. त्यानंतर ठरावीक भागांनाच रंग देऊन मूर्ती अधिक आकर्षक करण्यात आल्या आहेत.
-राजू नरवडे

संगमनेर: दाढ खुर्द (ता. संगमनेर) येथील राधिका राजेश गव्हाणे या तरुणीने गोमातेच्या शेणापासून पर्यावरणपूरक, सात्विक व शुद्ध अशा आकर्षक गणेशमूर्ती तयार करून समाजासमोर एक अनोखा व प्रेरणादायी संदेश ठेवला आहे. पुढील वर्षी तब्बल पाच हजार गणेशमूर्ती बनवण्याचा संकल्प गव्हाणे कुटुंबीयांनी केला आहे.

