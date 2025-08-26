Ganesh festival 2025: 'गोमातेच्या शेणापासून साकारल्या दाढमध्ये गणेशमूर्ती'; राधिका गव्हाणे यांच्या पर्यावरणपूरक उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक

-राजू नरवडे संगमनेर: दाढ खुर्द (ता. संगमनेर) येथील राधिका राजेश गव्हाणे या तरुणीने गोमातेच्या शेणापासून पर्यावरणपूरक, सात्विक व शुद्ध अशा आकर्षक गणेशमूर्ती तयार करून समाजासमोर एक अनोखा व प्रेरणादायी संदेश ठेवला आहे. पुढील वर्षी तब्बल पाच हजार गणेशमूर्ती बनवण्याचा संकल्प गव्हाणे कुटुंबीयांनी केला आहे..Ganesh Festival २०२५:'गणरायाच्या स्वागतासाठी नगरकर सज्ज'; शहरात दोनशेहून अधिक मंडळे; घरोघरी मंगलमय वातावरण, मोठा पोलिस बंदोबस्त.गव्हाणे कुटुंब गेल्या १५ वर्षांपासून राजमाता गोमाता या संकल्पनेतून गोसेवेत कार्यरत आहे. या कार्यातून पारंपरिक गोवरी, औषधी धूपबत्ती, सांब्राणी कप यासह गणेशमूर्ती तयार करण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या मूर्तींचे विसर्जन केल्यावर पाण्याचे प्रदूषण न होता. त्या शेतीस उपयुक्त खतामध्ये रूपांतरित होतात. त्यामुळे धार्मिक आस्था, पर्यावरण संरक्षण आणि शेतीला पोषक असा त्रिस्तरीय संदेश या उपक्रमातून दिला जात आहे..राधिका गव्हाणेने यंदा तब्बल ५० गणेशमूर्ती स्वतःच्या मेहनतीने बनवल्या आहेत. गोमातेच्या शेणात लाकडाच्या सालीची पावडर मिसळून मूर्ती तयार केली जाते. त्यानंतर ठरावीक भागांनाच रंग देऊन मूर्ती अधिक आकर्षक करण्यात आल्या आहेत. या मूर्तींसाठी मोठ्या प्रमाणात मागणी असून, तयार झालेल्या सर्व मूर्ती विकल्या गेल्या आहेत.या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न आनंद दिवाकर तीर्थ लक्ष्मी नारायण गोशाळा (दाढ खुर्द) आणि लीला पुरुषोत्तम गोशाळा (भिवंडी) येथील गोतमातांच्या चारापाणी व आरोग्यसेवेसाठी वापरण्यात येते. त्यामुळे या उपक्रमाला धार्मिकतेसोबतच सामाजिक आणि मानवतावादी असेही स्वरूप प्राप्त झाले आहे..आमचे उद्दिष्ट केवळ उत्पादन विक्री नसून गोसेवा व गोसंवर्धन हेच आहे. प्रत्येक निर्मितीत श्रद्धा, निसर्ग व सात्विकतेचा संदेश द्यायचा आहे. तरुणाईने मूर्ती बनवावी, निसर्गाशी सुसंवाद ठेवावा आणि विसर्जन करून जलप्रदूषण टाळावे. हाच आमचा संदेश आहे. गोमातेचे रक्षण म्हणजेच आरोग्य व संस्कृतीचे संरक्षण.- राधिका गव्हाणे, मूर्तिकार, दाढ खुर्द.Ladki Bahin Yojana Ahilyanagar : माेठी बातमी! 'अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लाडकी बहीण योजनेचा मोह'; ११ महिलांनी लाभ घेतल्याचे आले समोर...यंदा वेळ कमी असल्याने आम्ही फक्त पंचावन्न गणेशमूर्ती बनवल्या. मात्र, पुढील वर्षी आम्ही पाच हजार गणेशमूर्ती बनवण्याचा संकल्प केला आहे. या मूर्ती बनविण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागते, परंतु यावर्षी तयार झालेल्या सर्व मूर्ती विकल्या गेल्या असून आणखीन मागणी वाढली आहे.- राजेश गव्हाणे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.