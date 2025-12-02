अहिल्यानगर

Leopard Attack: 'वृद्धेवर बिबट्यासदृश प्राण्याचा हल्ला: जामखेड तालुक्यातील धक्कादायक घटना'; पायास चावा घेऊन नेहलं ओढत, आरडाओरडा अन्..

Jamkhed Horror: या परिसरात अलीकडेच वन्य प्राण्यांचा वावर वाढल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली. घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाच्या पथकाने गावात धाव घेऊन प्राण्याचा शोध सुरू केला आहे. नागरिकांनी सावध राहावे आणि वन विभागाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Scene from Jamkhed where an elderly woman was attacked and dragged by a leopard-like wild animal.

सकाळ वृत्तसेवा
जामखेड : तालुक्यातील खांडवी येथील वृद्धा बिबट्यासदृश प्राण्याच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाली. तसेच या प्राण्याने दोन बोकडांसह एका कुत्र्याचा फडशा पाडला आहे.

