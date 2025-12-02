Leopard Attack: 'वृद्धेवर बिबट्यासदृश प्राण्याचा हल्ला: जामखेड तालुक्यातील धक्कादायक घटना'; पायास चावा घेऊन नेहलं ओढत, आरडाओरडा अन्..

जामखेड : तालुक्यातील खांडवी येथील वृद्धा बिबट्यासदृश प्राण्याच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाली. तसेच या प्राण्याने दोन बोकडांसह एका कुत्र्याचा फडशा पाडला आहे..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.खांडवी परिसरातील चव्हाण वस्तीवर सोमवारी (ता.१) सायंकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास उषाबाई सौदागर चव्हाण (वय ५५) या त्यांच्या शेतात तुरीच्या शेंगा तोडत होत्या. यावेळी दबा धरून बसलेल्या बिबट्यासदृश प्राण्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. तसेच त्यांच्या पायास चावा घेत त्यांना तब्बल ४० ते ५० फूट लांब ओढत नेले. यादरम्यान उषाबाई यांनी आरडाओरडा केल्यानंतर महादेव घोरपडे यांनी त्यांना वाचवण्यासाठी धाव घेतली. त्यानंतर बिबट्या सदृश प्राण्याने धूम ठोकली. जखमीस उपचारासाठी अहिल्यानगरला हलविण्यात आले..दरम्यान, चव्हाणवस्तीवर येण्यापूर्वी बिबट्यासदृश प्राण्याने वस्तीलगतच्या सावता राऊत वस्तीवरील दोन बोकड आणि एका कुत्र्याचा फडशा पाडला. घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे वनपाल रवी राठोड, वनरक्षक नागेश तेलंगे, शांतिनाथ सपकाळ, वनकर्मचारी श्याम डोंगरे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. याठिकाणी त्यांनी प्राण्याचे ठसे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अंधार पडल्याने त्यांना ठसे मिळवताना अडचण आली..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...खांडवी परिसरातील बिबट्यासदृश प्राण्याचे ठसे मिळवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मंगळवारी सकाळी आम्ही पाहणी करणार असून, कोणता प्राणी होता हे निश्चित झाल्यानंतर, तशा उपाययोजना करणार आहोत. तरी लोकांनी काळजी घ्यावी.- मोहन शेळके, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन उपविभाग, कर्जत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.