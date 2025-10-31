Ahilyanagar fraud:'नगरमधील तिघांची ७० लाखांची फसवणूक'; शेअर मार्केटमध्ये जादा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले

अहिल्यानगर: नगरमधील तिघांची शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवणूक करून जादा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत ७० लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याची घटना समोर आली आहे. फसवणुकीची ही घटना २४ जून २०२४ ते २० डिसेंबर २०२४ या कालावधीत घडली आहे. याप्रकरणी श्रीगोंदे येथील आरोपीवर नगरच्या कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Ahilyanagar Crime: मांजाने चिरला तलाठ्याचा गळा; अमरधामजवळील घटना, पुन्हा प्रश्न ऐरणीवर.याबाबत इम्रान बशीर शेख (वय ४९) यांनी मंगळवारी (ता.२८) कोतवाली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी इम्रान शेख यांची समीर शब्बीर सय्यद (रा. मुंजोबा चौक, श्रीगोंदे) याच्याशी ओळख होती. एक दिवस सय्यद याने फिर्यादी यांना शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवल्यास सध्या जास्त नफा मिळत असल्याचे सांगितले. त्यांचा विश्वास संपादन केला..Ahilyanagar Crime: 'गॅस रिफिलिंग सेंटरवर छापा'; चिचोंडी पाटीलमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई.त्याच्यावर विश्वास ठेवून फिर्यादी शेख, तसेच त्यांचे बंधू व एक मित्र असे तिघांनी सहा महिन्यांच्या कालावधीत सय्यद याच्याकडे सुमारे ७० लाख रुपये रोख स्वरूपात दिले. या तिघांचा विश्वास बसावा म्हणून सय्यद याने त्यांना बँकेचे कोरे चेक दिले. नंतर काही दिवसांनी फिर्यादी यांनी आरोपीकडे गुंतवणुकीतील परताव्याबाबत चौकशी केली असता, त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.