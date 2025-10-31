अहिल्यानगर

Ahilyanagar fraud:'नगरमधील तिघांची ७० लाखांची फसवणूक'; शेअर मार्केटमध्ये जादा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले

₹70 Lakh Fraud in Ahmednagar: फिर्यादी इम्रान शेख यांची समीर शब्बीर सय्यद (रा. मुंजोबा चौक, श्रीगोंदे) याच्याशी ओळख होती. एक दिवस सय्यद याने फिर्यादी यांना शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवल्यास सध्या जास्त नफा मिळत असल्याचे सांगितले. त्यांचा विश्वास संपादन केला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: नगरमधील तिघांची शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवणूक करून जादा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत ७० लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याची घटना समोर आली आहे. फसवणुकीची ही घटना २४ जून २०२४ ते २० डिसेंबर २०२४ या कालावधीत घडली आहे. याप्रकरणी श्रीगोंदे येथील आरोपीवर नगरच्या कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

