Rahuri Accident: 'बारागाव नांदूर येथे दोन दुचाकींची धडक'; एकाचा मृत्यू, दोन जण गंभीर जखमी; दोन्ही दुचाकींची समोरासमोर जोरदार धडक

राहुरी : बारागाव नांदूर येथे शनिवारी (ता. ८) सकाळी साडेदहा वाजता दोन दुचाकींची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या अपघातात एका पंधरा वर्षांच्या जखमी मुलाचे रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झाले, तर तरुण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आदित्य शशिकांत बर्डे (वय १५, रा. बारागाव नांदूर) असे मृताचे नाव आहे. शेखर किशोर माळी (वय १९, रा. राहुरी खुर्द) व सोमनाथ नामदेव शिंदे असे गंभीर जखमींचे नाव आहे. . सकाळी राहुरीवरून बारागाव नांदूरच्या दिशेने शेखर माळी दुचाकीवर जात होता. त्याच्या पाठीमागे आदित्य बर्डे बसला होता. बारागाव नांदूर येथे हावरी ओढा परिसरात सकाळी साडेदहा वाजता समोरून सोमनाथ शिंदे यांची दुचाकी येत होती. दोन्ही दुचाकींची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. .त्यात, दुचाकींवरील तिघेही गंभीर जखमी झाले. स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी मदतकार्य करून गंभीर जखमींना रुग्णालयात हलविले. परंतु, उपचारादरम्यान जखमी आदित्य बर्डे याचा मृत्यू झाला. अंबादास गिते यांनी घटनेचा पंचनामा केला.