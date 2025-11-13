अहिल्यानगर

Akole News: 'बिबटे पकडा, तरच आम्हाला खेळता येईल'; देवठाण शाळेतील विद्यार्थ्यांचे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना साकडे!

Touching Appeal from Devthan Kids: देवठाण परिसरात बिबट्याच्या वाढत्या उपद्रवामुळे निर्माण झालेल्या पार्श्वभूमीवर देवठाण येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुलांशी संवाद साधला. योग्य खबरदारी घेतल्यास बिबट्याचे हल्ले टाळता येऊ शकतात, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
Devthan school students appealing to forest officers to capture leopards roaming near their village so they can play outside without fear.

अकोले: "लई बिबटे झालेत. बिबटे पोरांना खातात. आम्हाला त्याची भीती वाटते. घरचे आम्हाला बाहेर खेळायला जाऊ देत नाहीत. तुम्ही सगळे बिबटे पकडून पिंजऱ्यात टाका म्हणजे मग आम्हाला अंगणात खेळता येईल," अशा शब्दांत भयग्रस्त मुलांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

