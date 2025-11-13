Akole News: 'बिबटे पकडा, तरच आम्हाला खेळता येईल'; देवठाण शाळेतील विद्यार्थ्यांचे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना साकडे!

अकोले: "लई बिबटे झालेत. बिबटे पोरांना खातात. आम्हाला त्याची भीती वाटते. घरचे आम्हाला बाहेर खेळायला जाऊ देत नाहीत. तुम्ही सगळे बिबटे पकडून पिंजऱ्यात टाका म्हणजे मग आम्हाला अंगणात खेळता येईल," अशा शब्दांत भयग्रस्त मुलांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...देवठाण परिसरात बिबट्याच्या वाढत्या उपद्रवामुळे निर्माण झालेल्या पार्श्वभूमीवर देवठाण येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुलांशी संवाद साधला. योग्य खबरदारी घेतल्यास बिबट्याचे हल्ले टाळता येऊ शकतात, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. अलीकडेच बिबट्याच्या हल्ल्यात एका लहान बालकाचा मृत्यू झाल्याने परिसरात संताप आणि भीतीचे वातावरण आहे. .विशेषतः लहान मुलांच्या मनात बिबट्याबद्दल तीव्र दहशत असून ती या संवादातून प्रकर्षाने जाणवली. या भीतीतून बाहेर काढण्यासाठी आणि सुरक्षिततेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी वनपाल देविदास जाधव, विठ्ठल पारधी, वनरक्षक अंकुश काकडे आणि एकनाथ पारेकर या अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला..शाळेतून घरी जाताना गटाने बोलणे करत जावे. सायंकाळी वस्तीवर परतल्यावर एकट्याने बाहेर पडणे टाळावे. कुत्री, मांजरे यांच्या आसपास खेळणे टाळणे. वस्तीवरून शाळेत येताना समूहाने यावे. अंधारात बाहेर पडताना बॅटरी सोबत ठेवावी, तसेच घराभोवती गिन्नी गवत, ऊस, मका ही पिके न लावणे, अचानक बिबट्या समोर आला, तर पळून जाता दोन्ही हात वर करून स्थिर उभे राहावे, अशा सूचना अधिकाऱ्यांनी दिल्या..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा... वनपाल पारधी म्हणाले, बिबट्या स्वभावत: माणसापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, आपण काळजी घेतली नाही, तर धोका वाढतो. म्हणून आपण काळजी घ्यावी. प्रास्ताविक भाऊसाहेब चासकर यांनी केलेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.