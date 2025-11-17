नगर तालुका: मागील पाच दिवसांपासून कर्जुनेखारे, इसळक, निंबळक, हमीदपूर भागात धुमाकूळ घालणाऱ्या नरभक्षक बिबट्याला गोळ्या घालण्याचे आदेश नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांनी काढले आहेत. बिबट्याला पकडण्यासाठी पुणे, नाशिक तसेच अहिल्यानगर येथील तिसगाव व टाकळी ढोकेश्वर वनपरिक्षेत्रातील रेस्क्यू टीम कार्यरत आहे. प्रशासनाने तातडीने या भागातील नरभक्षक बिबट्याला ठार मारून इतर बिबट्यांचाही बंदोबस्त करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. .Kolhapur Accident: जिवलग मित्रांचे स्वप्न भंगले! आर्मी भरतीची परीक्षा देऊन येताना दोन तरुणांचा ट्रक-दुचाकी अपघातात मृत्यू .मागील पाच दिवसापासून कर्जुनेखारे, निंबळक, इसळक, हिंगणगाव, हमीदपूर या भागात बिबट्या धुमाकूळ घालत आहे. बिबट्याने कर्जुनेखारे येथील एका मुलीचा जीव घेतल्यानंतर निंबळक येथे मुलाला गंभीर जखमी केले होते. सध्या त्याच्यावर नगरच्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. बिबट्याला पकडण्यासाठी सध्या या भागात आठ पिंजरे लावण्यात आले आहेत..वन विभागाकडून या परिसरातील बिबट्यांना बेशुद्ध करून पकडण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत. या भागातील संतप्त नागरिकांनी बिबट्यांना ठार मारण्याच्या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते. .CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...त्यानंतर नगरचे उपवनसंरक्षक धर्मवीर सालविठ्ठल यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्याशी पत्रव्यवहार करून स्थानिक परिस्थितीबाबत माहिती दिली. प्रत्यक्षात हा आदेश आज सकाळी प्रशासनाला प्राप्त झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.