Leopard Captured:'लोणी बुद्रुकमध्ये बिबट्या जेरबंद'; वनविभाग व प्राणीमित्रांनी जीव घातला धाेक्यात, दुसऱ्या बिबट्याचे पिंजऱ्याभोवती चक्कर..

Loni Budruk leopard: वनअधिकाऱ्यांनी परिसरात काही दिवस पिंजरे उभारले होते. त्यापैकी एका पिंजऱ्यात बिबट्या अडकताच तात्काळ सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या. दुसरा बिबट्या परिसरात फिरत असल्याने ग्रामस्थांना खबरदारीचा इशारा देण्यात आला आहे.
Forest officials and animal activists after safely capturing the leopard in Loni Budruk; another leopard was seen roaming around the cage.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हार : लोणी बुद्रूक (ता. राहाता) येथील हळपट्टी शिवारात पहाटे पाचच्या सुमारास एक बिबट्या जेरबंद झाला. दुसरा बिबट्या पिंजऱ्या भोवती चक्कर मारताना दिसला. जनसेवा कार्यालय जवळील माधुरी सुनील वाबळे यांच्या गट नंबर ४७२ शेतामध्ये लावलेल्या पिंजऱ्यामध्ये साधारण १४ वर्ष वयाचा नर बिबट्या जेरबंद करण्यात वनविभाग व प्राणीमित्रांना यश आले. गेल्या १५ दिवसांपासून पिंजऱ्याला तो हुलकावणी देत होता.

