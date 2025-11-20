Leopard Captured:'लोणी बुद्रुकमध्ये बिबट्या जेरबंद'; वनविभाग व प्राणीमित्रांनी जीव घातला धाेक्यात, दुसऱ्या बिबट्याचे पिंजऱ्याभोवती चक्कर..

कोल्हार : लोणी बुद्रूक (ता. राहाता) येथील हळपट्टी शिवारात पहाटे पाचच्या सुमारास एक बिबट्या जेरबंद झाला. दुसरा बिबट्या पिंजऱ्या भोवती चक्कर मारताना दिसला. जनसेवा कार्यालय जवळील माधुरी सुनील वाबळे यांच्या गट नंबर ४७२ शेतामध्ये लावलेल्या पिंजऱ्यामध्ये साधारण १४ वर्ष वयाचा नर बिबट्या जेरबंद करण्यात वनविभाग व प्राणीमित्रांना यश आले. गेल्या १५ दिवसांपासून पिंजऱ्याला तो हुलकावणी देत होता. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...गेल्या काही महिन्यांपासून परिसरात दोन बिबट्यांचा संचार वाढला होता. त्याने परिसरातील पाळीव श्वान, शेळ्या, कालवडींची त्याने फडशा पाडला होता. अक्षय वाबळे व राम कोते यांनी पिंजऱ्याची मागणी केली होती. वनविभागाने तत्काळ पिंजरा उपलब्ध करून दिला. प्रारंभी भक्ष म्हणून कोंबड्या ठेवल्या; पण कोंबड्यांना बिबट्या आकर्षित झाला नाही..त्यांनतर त्यांनी काही दिवस भक्ष म्हणून शेळी ठेवून पाहिली; पण बिबट्या काही जेरबंद होत नव्हता म्हणून काल संध्याकाळी कुत्र्याचे पिल्लू भक्षाच्या पिंजऱ्यात ठेवले आणि दरवाजाचा आवाज आल्यावर ग्रामसेवक सुनील वाबळे, अभिनय कोते व शेतमजुरांनी बिबट्या जेरबंद झाल्याची खात्री केली. लोणी येथील प्राणीमित्र विकास म्हस्के यांना कळविले, त्यांनी वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील हालचाली करण्यात आल्या. बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरणपरिसरात अजून एक -दोन मोठे बिबटे संचार करत असल्याने परिसरातील भीतीचे वातावरण कायम आहे. एक बिबट्या जेरबंद झाल्यानंतर दुसरा बिबट्या पिंजऱ्या भोवती चक्कर मारताना शेतकऱ्यांनी पाहिला आहे. वनविभागाने याठिकाणी पुन्हा पिंजरा लावावा, अशी त्यांची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.