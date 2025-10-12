अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: १५ मंदिरे फोडणारी टोळी जेरबंद; अहिल्यानगरसह कोल्हापूरमधील स्‍थळांचा समावेश..

Temple Theft Racket Busted: पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी जिल्ह्यातील मंदिरांमध्ये झालेल्या चोरीच्या घटनांचा आढावा घेऊन गुन्हे उघडकीस आणण्याचे आदेश स्थानिक गुन्हे शाखेस दिले होते. पोलिस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील पथक रवाना केले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: अहिल्यानगर व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील १५ मंदिरे फोडून दानपेट्यांवर डल्ला मारणाऱ्या टोळीला स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने जेरबंद केले आहे. राहुल किशोर भालेराव (रा. वडाळा महादेव, ता. श्रीरामपूर) हा टोळीचा म्होरक्या असून, चौघांना अटक केली आहे. या टोळीतील चार जण पसार झाले आहेत. ही टोळी मागील एक वर्षापासून मंदिरे फोडत होती. करोडी (ता. पाथर्डी) येथील शनिमारुती मंदिरातील दानपेटी फोडल्यानंतर या टोळीवर शनीचा कोप झाला अन् टोळी जेरबंद झाली.

