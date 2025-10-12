अहिल्यानगर: अहिल्यानगर व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील १५ मंदिरे फोडून दानपेट्यांवर डल्ला मारणाऱ्या टोळीला स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने जेरबंद केले आहे. राहुल किशोर भालेराव (रा. वडाळा महादेव, ता. श्रीरामपूर) हा टोळीचा म्होरक्या असून, चौघांना अटक केली आहे. या टोळीतील चार जण पसार झाले आहेत. ही टोळी मागील एक वर्षापासून मंदिरे फोडत होती. करोडी (ता. पाथर्डी) येथील शनिमारुती मंदिरातील दानपेटी फोडल्यानंतर या टोळीवर शनीचा कोप झाला अन् टोळी जेरबंद झाली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी जिल्ह्यातील मंदिरांमध्ये झालेल्या चोरीच्या घटनांचा आढावा घेऊन गुन्हे उघडकीस आणण्याचे आदेश स्थानिक गुन्हे शाखेस दिले होते. पोलिस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील पथक रवाना केले होते. करोडी (ता. पाथर्डी) येथील शनिमारुती मंदिरातील दानपेटीतील साडेतीन लाखांची रोख रक्कम ४ ते ५ ऑक्टोबरदरम्यान चोरीला गेली होती. या पथकाने घटनास्थळाला भेट दिली. .खबऱ्याकडून गोपनीय माहिती मिळाली की, सराईत गुन्हेगार राहुल किशोर भालेराव याच्या टोळीने हा गुन्हा केला आहे. पथकाने त्याच्याकडे सखोल चौकशी केली असता, मागील सात-आठ महिन्यांपासून अहिल्यानगरसह कोल्हापूर जिल्ह्यांतील १५ मंदिरे फोडल्याची कबुली दिली. या टोळीतील साथीदार रामेश्वर ज्ञानदेव धनेश्वर .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .(रा. इंदिरानगर, भोकर, ता. श्रीरामपूर), एकनाथ नारायण माळी (रा. ममदापूर, ता. राहाता, हल्ली रा. बिरोबा बन, शेतकरी हॉटेलमागे, शिर्डी), शत्रुघ्न मुरलीधर मोरे (रा. टाकळीमानूर, ता. पाथर्डी) यांना अटक करण्यात आली. या टोळीतील राहुल भाऊसाहेब माळी (रा. बिरोबाबन, शिर्डी), पांडू ऊर्फ दत्तू बाबासाहेब मोरे (रा. भोकर, ता. श्रीरामपूर) व त्याचा एक अनोळखी मित्र हे फरार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.