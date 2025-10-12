अहिल्यानगर

धक्कादायक घटना! 'नातवाकडूनच आजीचा खून'; पाथर्डी तालुक्यात उडाली खळबळ, पैशाच्या वाटपावरून वाद अन्..

Pathardi Taluka Tragedy: पोलिस तपासा दरम्यान हा गुन्हा मृत किसनबाई यांचा नातू सचिन सुरेश मैंदड याने केल्याचे निष्पन्न झाले. किसनबाई यांनी त्यांच्या नावावर असलेली जागा विकली होती. त्या रकमेतून त्यांनी सचिन व चैतन्य मैंदड या दोन्ही नातवांना काही पैसे दिले होते.
Pathardi murder shocker: Grandson kills grandmother following money dispute; police at the crime scene.

Pathardi murder shocker: Grandson kills grandmother following money dispute; police at the crime scene.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाथर्डी: तालुक्यातील  मिरी  येथे वृद्ध महिलेच्या खून प्रकरणाचा उलगडा झाला  असून,   जागेच्या विक्रीतून मिळालेल्या पैशाच्या वाटपावरून वाद झाल्याने   नातवानेच ७५ वर्षीय आजीचा खून करून तिचा मृतदेह जाळल्याचे  पोलिस  तपासात उघड झाले. पाथर्डी पोलिसांनी या गुन्ह्यातील आरोपी सचिन सुरेश मैंदड (रा. वडगाव गुप्ता) यास अटक केली असून, न्यायालयाने त्याला १३ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. 

Loading content, please wait...
Ahmednagar
murder
family
murder case
district
Dispute
pathardi
elderly violence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com