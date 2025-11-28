अहिल्यानगर

Srirampur Politics: विस्थापितांचे शंभरटक्के पुनर्वसन करू : पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील; आमच्याबाबत चर्चा करून वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न !

Rehabilitation Maharashtra: पुनर्वसनाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जाईल, कुणाही विस्थापिताला अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. पालकमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे विस्थापितांमध्ये दिलासा निर्माण झाला असून प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर सरकार किती गंभीर आहे याची पुन्हा प्रचिती आली आहे.
Guardian Minister Radhakrishna Vikhe Patil addressing a gathering, assuring 100% rehabilitation for displaced families.

श्रीरामपूर : शहरातील विस्थापित टपरीधारक आणि कालव्याच्या परिसरातील झोपडपट्टीधारकांचे शंभर टक्के पुनर्वसन झाल्याशिवाय कोणावरही कारवाई होणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

