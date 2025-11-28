Srirampur Politics: विस्थापितांचे शंभरटक्के पुनर्वसन करू : पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील; आमच्याबाबत चर्चा करून वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न !

श्रीरामपूर : शहरातील विस्थापित टपरीधारक आणि कालव्याच्या परिसरातील झोपडपट्टीधारकांचे शंभर टक्के पुनर्वसन झाल्याशिवाय कोणावरही कारवाई होणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...शहरातील विस्थापित टपरीधारक व कालव्याच्या परिसरातील झोपडपट्टीधारकांच्या उत्सव मंगल कार्यालय आणि गोंधवणी रस्त्यावरील एज्युकेशन शाळेसमोर झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय सचिव अविनाश आदिक, माजी आमदार लहू कानडे, भाजप जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर, उपाध्यक्ष दीपक पटारे, तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब चिडे, शहराध्यक्ष जितेंद्र छाजेड, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार श्रीनिवास बिहाणी, माजी नगराध्यक्ष संजय फंड, नारायणराव डावखर, इंद्रभान थोरात यांसह नगरसेवक पदाचे उमेदवार उपस्थित होते..विखे म्हणाले, की सध्या शहरात आमच्याबाबत काहीतरी चर्चा करून वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु प्रभू रामचंद्रांच्या साक्षीने तुम्हाला मी सांगतो की, कोणीही तुमच्यावर कारवाई करणार नाही. सर्व टपरीधारकांचे पुनर्वसन करून व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देऊ. बीओटी तत्त्वावर बसस्थानक बांधून या ठिकाणी २०० गाळे उभारले जातील, तसेच जलसंपदा विभागाच्या जागेतही व्यापारी संकुले उभारण्याचा मानस आहे..ते पुढे म्हणाले, श्रीरामपूर शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी शेती महामंडळाची २०० कोटी रुपये किमतीची २१ एकर जमीन मोफत दिली आहे. या ठिकाणी साडेतीन हजार घरकुले उभारण्यात येणार आहेत. घरकुल बांधण्यासाठी अडीच लाख रुपयांचा निधीही देण्यात येणार आहे. पुढील ८ महिन्यांत ती पूर्ण केली जातील. तुम्हाला १०० टक्के घरकुल दिल्याशिवाय कोणी हलविणार नाही. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा नामोल्लेख टाळत त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडताना ते म्हणाले, जिल्ह्यात पूर्वी असलेल्या महसूलमंत्र्यांनी यापूर्वी झोपडपट्टीधारकांना घरकुले का उपलब्ध करून दिली नाही. जे आम्ही करतो आहोत ते त्यांनी का केलं नाही? असा सवाल त्यांनी केला. कालव्याच्या दुरुस्तीचे व बंदिस्त करण्याचे काम केले जाणार आहे. या माध्यमातून स्वच्छ व मुबलक पाणीपुरवठा शहराला केला जाईल..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...‘वातावरण बिघडवत असल्याचा आरोप निराधार’विखे म्हणाले “छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही. उलट काँग्रेस महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्यांचे समर्थन करते, हे दुर्दैवी आहे. संगमनेरमध्ये मोठे नेते असतानाही पक्षाचे चिन्ह घेत नाहीत, म्हणजेच काँग्रेस संपत चालल्याचे चिन्ह आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.