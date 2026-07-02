अहिल्यानगर

Zilla Parishad School: एकविसाव्या शतकातील विदारक वास्तव! रंधा खुर्दच्या विद्यार्थ्यांना पावसातच शिक्षण; पालकांचा विश्वास जिंकला, पण सुविधा हरवल्या..

Randha Khurd Zilla Parishad school infrastructure problem: गुणवत्तापूर्ण शिक्षणामुळे पालकांचा विश्वास संपादन; तरीही वर्गखोल्याअभावी रंधा खुर्दच्या ७६ विद्यार्थ्यांना पावसातच अभ्यासाची कसरत
Parents Trust the School, Infrastructure Fails the Students in Akole

Parents Trust the School, Infrastructure Fails the Students in Akole

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोले : तालुक्यातील रंधा खुर्द येथील जिल्हा परिषद शाळेने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणामुळे पालकांचा विश्वास संपादन केला आहे. मात्र, याच शाळेतील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना वर्गखोल्यांच्या अभावी पावसात वर्गाबाहेर बसून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. एकविसाव्या शतकातही शिक्षणव्यवस्थेचे हे विदारक वास्तव समोर आले आहे.

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