Zilla Parishad School: एकविसाव्या शतकातील विदारक वास्तव! रंधा खुर्दच्या विद्यार्थ्यांना पावसातच शिक्षण; पालकांचा विश्वास जिंकला, पण सुविधा हरवल्या..

अकोले : तालुक्यातील रंधा खुर्द येथील जिल्हा परिषद शाळेने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणामुळे पालकांचा विश्वास संपादन केला आहे. मात्र, याच शाळेतील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना वर्गखोल्यांच्या अभावी पावसात वर्गाबाहेर बसून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. एकविसाव्या शतकातही शिक्षणव्यवस्थेचे हे विदारक वास्तव समोर आले आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...रंधा खुर्द येथील जिल्हा परिषद शाळेत इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत एकूण ७६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शाळेत केवळ दोन शिक्षक आणि दोनच वर्गखोल्या असल्याने विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. सध्या पावसाळा सुरू असूनही अनेक विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेर बसून अभ्यास करावा लागत आहे..शिक्षक विजय कातडे उपक्रमशील शिक्षक म्हणून परिसरात परिचित आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे केवळ रंधा गावातीलच नव्हे, तर राजूर येथूनही पाच विद्यार्थी दररोज वाहनाने प्रवास करून या शाळेत शिक्षणासाठी येतात. शाळेची गुणवत्ता, विविध उपक्रम आणि विद्यार्थ्यांप्रती असलेली आत्मीयतेमुळे आदिवासी भागातील अनेक पालक आपल्या पाल्यांना या शाळेत प्रवेश देण्यास प्राधान्य देत आहेत..मात्र, अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अंगणवाडीची इमारत तात्पुरत्या स्वरूपात शाळेसाठी उपलब्ध करून दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या बसण्याचा प्रश्न तातडीने मार्गी लागू शकतो, अशी मागणी ग्रामस्थांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे केली आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. स्थानिक पातळीवर तात्पुरती व्यवस्था अथवा अंगणवाडीची इमारत उपलब्ध झाल्यास बसण्याचा प्रश्न तातडीने सुटू शकतो.- बाळासाहेब दोरगे, गट शिक्षण अधिकारी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.