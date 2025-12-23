Accident News: हृदयद्रावक! उसाच्या ट्रॉल्यांनी घेतला सख्या भावांचा जीव; बारामती-अमरापूर मार्गावर दुर्दैवी घटना, आई-वडिलांचा आक्रोश..

राशीन : नोकरीच्या मुलाखतीसाठी बारामतीला निघालेल्या कोंभळीतील (ता. कर्जत) दोन तरुण सख्ख्या भावांचा उसाने भरलेल्या दोन ट्रॉल्यांनी राशीनजवळ सोमवारी बळी घेतला. बारामती-अमरापूर राज्यमार्गावर राजे वस्तीनजीक ही घटना घडली. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.ट्रॅक्टरचालकाने भर रस्त्यात हयगयीने उभ्या केलेल्या उसाच्या ट्रॉलीस राशीनकडून बारामतीकडे मोटारसायकलवरून जाणारे विवेक सतीश भापकर (वय २१) व सार्थक सतीश भापकर (वय १८) यांच्या मोटारसायकलच्या हॅंडलला उभ्या असलेल्या उसाच्या ट्रॉलीचा धक्का बसला. .त्याचवेळी उजव्या बाजूला त्यांचा तोल गेला असता, समोरून येणाऱ्या अज्ञात भरधाव चारचाकी वाहनाने धडक दिल्याने दोघांचा मृत्यू झाला. प्रकरणी संजय शंकर भापकर यांच्या फिर्यादीवरून पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...उपस्थितांच्याही काळजाचा ठोका चुकलावयात आलेली पोटच्या दोनही तरण्या पोरांवर काळाने एकाचवेळी अवेळी झडप घातल्याने, त्यांच्यासाठी त्यांच्या आई-वडिलाने फोडलेल्या हृदय पिळवटून टाकणारा हंबरड्याने अक्षरशः उपस्थितांच्याही काळजाचा ठोका चुकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.