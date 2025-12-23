अहिल्यानगर

Accident News: हृदयद्रावक! उसाच्या ट्रॉल्यांनी घेतला सख्या भावांचा जीव; बारामती-अमरापूर मार्गावर दुर्दैवी घटना, आई-वडिलांचा आक्रोश..

Baramati highway Accident: उसाच्या ट्रॉलीने घेतला दोन तरुण भावांचा जीव, बारामती-अमरापूर राज्यमार्गावरची हृदयद्रावक घटना
Grieving relatives at the accident spot on the Baramati–Amarapur road after the tragic mishap.

सकाळ वृत्तसेवा
राशीन : नोकरीच्या मुलाखतीसाठी बारामतीला निघालेल्या कोंभळीतील (ता. कर्जत) दोन तरुण सख्ख्या भावांचा उसाने भरलेल्या दोन ट्रॉल्यांनी राशीनजवळ सोमवारी बळी घेतला. बारामती-अमरापूर राज्यमार्गावर राजे वस्तीनजीक ही घटना घडली.

