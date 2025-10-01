अहिल्यानगर

Farmers Desperate:'अतिवृष्टीने बळीराजाच्‍या स्‍वप्नांचा चक्काचूर'; खडकेवाके गावातील डोलणारे उसाचे मळे भुईसपाट, शेतकरी झाला हतबल

Heavy Rains Shatter Farmers’ Dreams: अडीच हजार लोकसंख्येच्या गावाची कष्टाळू म्हणून ओळख. दररोज १२ ते १५ हजार लिटर दुधाचे उत्पादन येथील ग्रामस्थ करतात. निळवंडेच्या पाण्यामुळे मागील वर्षापासून येथे उसाची लागवड सुरू झाली. एकरी उत्पादन सत्तर टनांपर्यंत गेले. यंदाही उसाचे पीक जोमाने वाढत होते.
सकाळ वृत्तसेवा
-सतीश वैजापूरकर

शिर्डी: जेथे उन्हाळ्यात गवताची काडी नजरेस पडत नव्हती. टँकरचे पाणी प्यावे लागायचे. त्या खडकेवाके गावात निळवंडे धरणाचे पाणी आले. कोरडवाहू शेतकरी ऊस बागायतदार झाले. त्याला निसर्गाची दृष्ट लागली. कालच्या अतिवृष्टीने या शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर केला. पावसासोबत वादळी वाऱ्याने केवळ उसाचे फड नव्हे, तर या ऊस बागायदार होऊ पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नशीब भुईसपाट झाले. काल परवापर्यंत डौलाने डोलणारे उसाचे मळे आता जमिनीवर लोळण घेत आहेत. शेतकरी हतबल झाला आहे.

