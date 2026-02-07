Srirampur News: उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश! भंडारदरा पाणीवाटप, शपथपत्र सादर करा; पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारीला..

श्रीरामपूर: भंडारदरा धरणातून होणारे पाणीवाटप, बंद असलेल्या पाणी संस्थांचे परवाने आणि कालव्यांवरील नादुरुस्त ''एस. डब्ल्यू. एफ.'' पाणीमापक यंत्रणेबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत वस्तुस्थितीदर्शक नव्याने शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. .Mangalwedha News: सायकलवर जाऊन अजितदादांना श्रद्धांजली; मंगळवेढ्यातील दोन तरुणांचा मंगळवेढा-बारामती प्रवास!.भंडारदरा धरणाच्या कालव्याच्या माध्यमातून सुमारे ५७ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. १९१८ मध्ये बांधकाम सुरू होऊन १९२६ मध्ये पूर्ण झालेल्या या धरणाची साठवण क्षमता ११ टीएमसी असून, ते जवळपास दरवर्षी पूर्ण क्षमतेने भरते. मात्र, लोकसंख्या वाढ, औद्योगिकीकरण, तसेच शहरीकरणामुळे पिण्याच्या व औद्योगिक वापरासाठी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर वाढला आहे. याउलट शेती क्षेत्रातील सिंचन क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे..दरम्यान, बंद पडलेल्या औद्योगिक कारखान्यांना, बोगस पाणीवाटप संस्थांना, तसेच काही राजकीय प्रभावाखाली स्थापन झालेल्या पण आता निष्क्रिय असलेल्या सोसायट्यांना पाणीपरवाने देण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी चोरी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे व युवराज औताडे यांच्या वतीने ॲड. अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक ६८०७/२१ दाखल केली आहे. याचिकेत भंडारदरा धरणाच्या पाण्याचे ऑडिट करणे, बंद संस्थांचे पाणीपरवाने तत्काळ रद्द करणे, तसेच शासनाच्या ४ ऑगस्ट १९८९ च्या शासन निर्णयानुसार पाणीवाटपाचे नियोजन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. .यासह प्रत्येक तालुक्याच्या सुरवातीस एसडब्ल्यूएफ पाणीमापक यंत्रे बसवून त्यांची नियमित देखभाल दुरुस्ती करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या प्रकरणी शासनाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रांमध्ये सद्यस्थितीतील कार्यरत परवानाधारक संस्था, कारखाने यांची संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली नसल्याचे, तसेच अनेक एसडब्ल्यूएफ पाणीमापक यंत्रे गेल्या अनेक वर्षांपासून नादुरुस्त असल्याचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान ॲड. अजित काळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. धरण पूर्ण क्षमतेने भरत असतानाही लाभधारक शेतकऱ्यांना पूर्ण पाणी का मिळत नाही, कालव्यांची दुरुस्ती का होत नाही, याबाबतही शपथपत्रांत कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.त्रुटींची दखल घेतलीत्रुटींची दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला तीन आठवड्यांच्या आत एसडब्ल्यूएफ पाणीमापक यंत्रणांच्या सद्यस्थितीबाबत नव्याने सविस्तर शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती अॅड. अजित काळे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.