अहिल्यानगर

Srirampur News: उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश! भंडारदरा पाणीवाटप, शपथपत्र सादर करा; पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारीला..

Legal dispute over Bhandardara water supply: भंडारदरा पाणीवाटपावर उच्च न्यायालयाची कडक नजर; राज्य सरकारला नव्या शपथपत्राची मागणी
High Court directs Maharashtra government to submit affidavit on Bhandardara water distribution issue.

High Court directs Maharashtra government to submit affidavit on Bhandardara water distribution issue.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीरामपूर: भंडारदरा धरणातून होणारे पाणीवाटप, बंद असलेल्या पाणी संस्थांचे परवाने आणि कालव्यांवरील नादुरुस्त ''एस. डब्ल्यू. एफ.'' पाणीमापक यंत्रणेबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत वस्तुस्थितीदर्शक नव्याने शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
water
Maharashtra Government
district
Dispute
Water Conservation
bhandardara dam

Related Stories

No stories found.