अहिल्यानगर

WRPF World Championship 2026: बँकॉकमध्ये भारतीयांचा दबदबा; देवदत्त गुंडूंनी जिंकली 5 सुवर्णपदके, किशोर शिंदेही ठरले सुवर्णविजेते

Devdatt Gundu wins five gold medals in Bangkok: बँकॉकमधील डब्ल्यूआरपीएफ आयर्न वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये नगरच्या देवदत्त गुंडूंनी पाच सुवर्णपदकांसह सर्व प्रकारांत वर्चस्व; भारतीय खेळाडूंची जागतिक स्तरावर दमदार छाप
Guru-Shishya Duo Creates History; Six Gold Medals for India at WRPF Worlds

Guru-Shishya Duo Creates History; Six Gold Medals for India at WRPF Worlds

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: थायलंडमधील बँकॉक येथे आयोजित डब्ल्यूआरपीएफ आयर्न वर्ल्ड चॅम्पियनशिप या जागतिक पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी दमदार कामगिरी केली. स्पर्धेत देवदत्त प्रवीण गुंडू यांनी पाच, तर किशोर शिंदे यांनी सुवर्णपदके पटकावत उल्लेखनीय यश संपादन केले.

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