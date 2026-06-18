WRPF World Championship 2026: बँकॉकमध्ये भारतीयांचा दबदबा; देवदत्त गुंडूंनी जिंकली 5 सुवर्णपदके, किशोर शिंदेही ठरले सुवर्णविजेते

अहिल्यानगर: थायलंडमधील बँकॉक येथे आयोजित डब्ल्यूआरपीएफ आयर्न वर्ल्ड चॅम्पियनशिप या जागतिक पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी दमदार कामगिरी केली. स्पर्धेत देवदत्त प्रवीण गुंडू यांनी पाच, तर किशोर शिंदे यांनी सुवर्णपदके पटकावत उल्लेखनीय यश संपादन केले. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.देवदत्त गुंडू यांनी स्पर्धेतील संपूर्ण पॉवरलिफ्टिंग प्रकार एसीबीडी, पुश पूल, ओन्ली देडीफ्ट, बेंच प्रेस, ओन्ली सुक्ट्स, अशा पाचही प्रकारांत प्रतिस्पर्ध्यांवर वर्चस्व गाजवत सुवर्णपदकांची कमाई केली. गुंडू अनेक वर्षांपासून पॉवरलिफ्टिंग खेळामध्ये सातत्याने उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. यापूर्वी रशिया येथील डब्ल्यूआरपीएफ जागतिक पॉवरलिफ्टिंग अजिंक्यपद स्पर्धेत त्यांनी रौप्यपदक पटकावून भारताला मान मिळवून दिला होता. .व्हिएतनाम येथील आशियाई पॉवरलिफ्टिंग अजिंक्यपद स्पर्धेत एक सुवर्ण, ब्राँझपदक जिंकून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुणवत्ता सिद्ध केली होती. त्यांचे शिष्य किशोर यशवंत शिंदे यांनीही या स्पर्धेत शानदार कामगिरी करत ९० किलो वजन गटातील मास्टर-१ विभागात सुवर्णपदक पटकाविले. जागतिक स्पर्धेतील हे यश त्यांच्या सातत्यपूर्ण सरावाचे आणि प्रशिक्षक गुंडू यांच्या प्रभावी मार्गदर्शनाचे फलित मानले जात आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...किशोर शिंदे यांनी यापूर्वी रशिया येथील जागतिक पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले होते. दिल्ली येथील राष्ट्रीय स्पर्धेतही त्यांनी सुवर्णपदक पटकाविले होते. या यशाबद्दल गुंडू यांनी डब्लूआपीएफचे अध्यक्ष सुनील लोंचब, राज्य अध्यक्ष सौरभ चौधरी, शीतल चौधरी यांचे आभार व्यक्त केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.