Jain Community: 'जैन समाजाचा अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा'; पुण्यातील जमीन विक्री प्रकरणी; प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन

अहिल्यानगर: पुण्यातील शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट या सार्वजनिक ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाने लबाडीपूर्वक धर्मादाय आयुक्तांना खोटी व चुकीची माहिती देऊन मॉडेल कॉलनी परिसरातील तीन एकर जागेची चुकीच्या व बेकायदेशीर पद्धतीने विक्री केली. हा जागा विक्रीचा व्यवहार रद्द करावा, या मागणीसाठी अहिल्यानगर येथील सकल जैन समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता..Parner News: शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्या; भाकपचे पारनेर तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन.सकल जैन समाजाच्या वतीने कापड बाजार येथील जैन मंदिरापासून मोर्चाला सोमवारी सकाळी १० वाजता प्रारंभ झाला. कापड बाजार, दाळमंडई, आडते बाजार, धरती चौक मार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आला. जैन समाजाच्या वतीने प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. उद्योजक नरेंद्र फिरोदिया, वसंत लोढा, नरेंद्र लोहाडे, ॲड. नरेश गुगळे, किशोर मुनोत, अनिल पोखरणा, संतोष गांधी, बाबूशेठ बोरा, शैलेश मुनोत, अशोक पितळे, सुमतीलाल कोठारी, संजय चोपडा, अजय मुथा, संजय महाजन, सचिन कटारिया, महावीर गोसावी, कुणाल बडजाते, राजेंद्र बलदोडा, अजित कर्नावट, मनोज गुंदेचा, किरण काळे, भगवान फुलसौंदर, संभाजी कदम, विक्रम राठोड, .अजय गंगवाल, कुणाल भंडारी, महावीर बडजाते, शिरीष बेगडे, अमित मुथा यांच्यासह सकल जैन समाज, जैन ओसवाल, पंचायत, बडीसाजन श्री संघ, दिगंबर जैन समाज, श्री ऋषभ संभव जैन श्वेतांबर संघ, श्वेतांबर जैन गुजराती समाज, श्री वर्धमान जैन श्रावक संघ, धार्मिक परीक्षा बोर्ड, जैन ओसवाल युवक संघ, बडीसाजन युवक संघ, जैन सोशल फेडरेशन, वर्धमान युवा संघ, धर्मचक्र युवक मंडळ, जय आनंद युवक फाउंडेशन, महावीर चषक परिवार, महावीर प्रतिष्ठान, जितो अहिल्यानगर, जय आनंद महावीर युवक मंडळ आदींसह जैन समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Ahilyanagar News: 'आगामी निवडणुका काँग्रेसने स्वबळावर लढवाव्यात'; माजी मंत्री थोरात यांच्याकडे पदाधिकाऱ्यांची एकमुखी मागणी.विक्रीचा अधिकार नाहीशेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन बोर्डिंग या नावाने जैन विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधा १९६० सालापासून सुरू करण्यात आली. मात्र, संस्थेची इमारत जीर्ण व मोडकळीस आल्याचे कारण विश्वस्त मंडळाने दर्शवित राज्याचे धर्मादाय आयुक्तांकडे संस्थेची संपूर्ण तीन एकर जागा विक्री करण्यासाठी परवानगी मागितली. विश्वस्त मंडळांनी गोखले बिल्डर या विकसकाला संस्थेची संपूर्ण तीन एकर जमीन विक्री करण्यासाठी करार केला. संस्थेच्या घटनेनुसार विश्वस्त मंडळाला अशाप पद्धतीने जागा विक्री करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.