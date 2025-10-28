अहिल्यानगर

Jain Community: 'जैन समाजाचा अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा'; पुण्यातील जमीन विक्री प्रकरणी; प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन

Jain Samaj Stages Protest in Ahilyanagar: सकल जैन समाजाच्या वतीने कापड बाजार येथील जैन मंदिरापासून मोर्चाला सोमवारी सकाळी १० वाजता प्रारंभ झाला. कापड बाजार, दाळमंडई, आडते बाजार, धरती चौक मार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आला.
Jain community members during their peaceful march to the Ahilyanagar Collector’s Office; memorandum submitted to officials over Pune land dispute.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: पुण्यातील शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट या सार्वजनिक ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाने लबाडीपूर्वक धर्मादाय आयुक्तांना खोटी व चुकीची माहिती देऊन मॉडेल कॉलनी परिसरातील तीन एकर जागेची चुकीच्या व बेकायदेशीर पद्धतीने विक्री केली. हा जागा विक्रीचा व्यवहार रद्द करावा, या मागणीसाठी अहिल्यानगर येथील सकल जैन समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता.

