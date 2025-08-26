अहिल्यानगर

Maratha Reservation: जामखेडमध्ये ‘चलो मुंबई’चा नारा: अखंड मराठा समाजातर्फे शहरात बैठक; तालुक्यातून जाणार हजारो बांधव

Jamkhed prepares for massive Maratha reservation protest in Mumbai: मंबई येथे होणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी तालुक्यातून हजारो मराठा बांधव सहभागी होणार आहेत. मनोज जरांगे पाटील येत्या २९ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार आहेत.
Akhand Maratha Samaj Meeting in Jamkhed Boosts ‘Chalo Mumbai’ Movement
जामखेड शहर: मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा तापला आहे. या प्रश्‍नाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठ्या निर्धाराने ‘चलो मुंबई’चा नारा दिला आहे. मोर्चाच्या पार्श्‍वभूमीवर अखंड मराठा समाज, जामखेडतर्फे आज दुसऱ्यांदा शहरात नियोजन बैठक पार पडली.

