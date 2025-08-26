Maratha Reservation: जामखेडमध्ये ‘चलो मुंबई’चा नारा: अखंड मराठा समाजातर्फे शहरात बैठक; तालुक्यातून जाणार हजारो बांधव

जामखेड शहर: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा तापला आहे. या प्रश्नाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठ्या निर्धाराने ‘चलो मुंबई’चा नारा दिला आहे. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर अखंड मराठा समाज, जामखेडतर्फे आज दुसऱ्यांदा शहरात नियोजन बैठक पार पडली. .माेठी बातमी! 'अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेतील तब्बल पावणेपाच हजार गुरुजींच्या बदल्या'; शिक्षकांना बदल्यांचा आदेश.या बैठकीत मंबई येथे होणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी तालुक्यातून हजारो मराठा बांधव सहभागी होणार आहेत. मनोज जरांगे पाटील येत्या २९ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार आहेत. २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत होणाऱ्या विशाल मोर्चा व उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर जामखेडमध्ये यापूर्वी गुरुवारी (ता.२१) एक बैठक झाली होती. यानंतर पुढील नियोजन करण्यासाठी पुन्हा दुसऱ्यांदा रविवारी (ता.२४) अखंड मराठा समाजातर्फे बैठक पार पडली..या बैठकीत अनेक मराठा बांधवांनी काही सूचना मांडल्या. त्या अनुषंगाने मुंबई येथे आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी तालुक्यातील गावागावात मराठा समन्वय बैठका घेणार आहेत. जास्तीत जास्त मराठा बांधवांनी मंबई येथे जाण्यासाठी वाहनांचे नियोजन करायचे आहे, तसेच जाण्यासाठी वाहाने कशी उपलब्ध करता येतील यावर ही चर्चा झाली. मराठा सेवक प्रत्येक गावात बैठका घेऊन वाहनांचे नियोजन करणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनासाठी मंबई येथे जे बांधव जाणार आहेत, त्यांना वाहने, जेवण व पाणी कशा पद्धतीने उपलब्ध करता येईल, यावरही चर्चा झाली..KumarSingh Vakle: बहिणींचा विश्वास हीच माझी खरी संपत्ती: माजी सभापती कुमारसिंह वाकळे; बोल्हेगावमध्ये सामूहिक रक्षाबंधन सोहळा उत्साहात.जुन्या तहसीलसमोर जमणारजरांगे पाटील मंबईकडे रवाना होण्यासाठी २७ रोजी सकाळी १० वाजता अंतरवाली सराटी येथून निघणार आहेत. दुपारी ते अहिल्यानगर येथे येणार आहेत. याच अनुषंगाने २७ ऑगस्ट रोजी शहरातील जुन्या तहसील कार्यालयासमोर ही हजारो मराठा बांधव मंबईला जाण्यासाठी जमाणार असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.