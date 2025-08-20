शहरटाकळी: शेवगाव तालुक्यातील नदीवरील जोहरापूर-देवटाकळी पर्यायी रस्ता वाहून गेल्याने ग्रामस्थ आक्रमक झाले. त्यांनी आज (ता.१९) सकाळी ९ वाजता नदीत उतरून जलसमाधी आंदोलन केले. या आंदोलनानंतर मात्र प्रशासन खडबडून जागे झाले..आनंदाची बातमी! 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील दिव्यांगांचे १२८ गुरुजी कायम'; न्यायालयाचे निर्देश; दीड तपाच्या लढ्याला यश.देवटाकळी रस्त्यावरील रेडी नदीवरील पूल एप्रिल महिन्यात २०२४ मध्ये नवीन पूल बांधण्यासाठी जुना पूल पाडण्यात आला. तेथे नवीन फुलाचे काम सुरू करण्यात आले. मात्र, पुलापासून काही अंतरावर रेडी नदी पात्रात भर टाकून तात्पुरता पर्यायी रस्ता करण्यात आला होता. १४ व १५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या पावसामुळे पर्यायी रस्ता वाहून गेला. त्यामुळे देवटाकळी शेवगाव मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. ही वाहतूक भातकुडगाव फाटामार्गे वळवली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना सहा किलोमीटरचा वळसा घालून जावे लागत आहे..जोहरापूर-देवटाकळी रस्ता परिसरासाठी महत्त्वाचा आहे. या रस्त्याने मोठी वर्दळ असते. मोठ्या संख्येने परिसरातील विद्यार्थी या रस्त्याने शेवगाव येथे शिक्षणासाठी जातात. मात्र रस्ता वाहून गेल्याने त्यांचे शिक्षण थांबले आहे. तसेच अनेकांची शेती नदीच्या पलीकडे असल्याने जनावरांसाठी चारा कसा आणायचा, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा टाकला आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी आज नदीत उतरून जलसमाधी आंदोलन सुरू केले. तसेच जोपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही पाण्याच्या बाहेर येणार नाही, असा पवित्रा घेतला. .यावेळी संबंधित विभागाचे अभियंता संतोष पवार यांनी २५ ऑगस्टपर्यंत रस्त्याचे काम करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. आंदोलनात सरपंच ज्ञानदेव खरड, बाळासाहेब काळे, वसंत मेरड, सचिन मेरड, किशोर विखे, देविदास खरड, शेषराव आपशेटे, सोमा डांगे, गणेश दळे, सचिन मिरड, ऋषी मेरड, नारायण खंडागळे, रामहरी साळुंखे, अशोक दळे यांच्यासह ग्रामस्थांनी आंदोलनामध्ये भाग घेतला..Balasaheb Thorat : बलिदान आनंदाने स्वीकारण्याची तयारी: माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात; वारकरी संप्रदाय मानवतेचा संदेश देणारा.पर्यायी रस्ता बंद झाल्यामुळे शाळेतील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मुक्या जनावरांना चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २५ ऑगस्टपर्यंत पर्यायी रस्ता पूर्ववत न झाल्यास गुरांसह संपूर्ण ग्रामस्थ शेवगाव तहसीलमध्ये आंदोलन करतील.- बाळासाहेब काळे, ग्रामस्थ, देवटाकळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.