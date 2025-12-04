Kolhar Water Project: 'कोल्हारची पाणी योजना स्वप्नातच'; जागेच्या बक्षीसपत्रास चिंचोलीचा आक्षेप, दीड वर्षापासून काम ठप्प !

-सुहास वैद्य कोल्हार: जलजीवन मिशनअंतर्गत कोल्हार खुर्द व चिंचोली (ता. राहुरी) या दोन्ही गावांची पावणे पाच कोटी रुपयांची पाणी योजना स्वप्नातच राहण्याची शक्यता आहे. चिंचोलीने योजनेच्या साठवण तलावाशेजारील जागेच्या बक्षीस पत्रास आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे योजनेचे काम दीड वर्षापासून ठप्प आहे. .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .सरपंच अनिता शिरसाठ म्हणाले, चिंचोली हद्दीतील महाराष्ट्र शासनाच्या गट क्रमांक २४९ मध्ये योजनेचे काम सुरू करण्यात आले. तलावात पाणी सोडण्यासाठी स्व. बाळासाहेब विखे पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या कपार्ट योजनेतून काही काम केले होते. तलावात पिण्याचे पाणी सोडण्यासाठी माजी जलसंपदामंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्या कार्यकाळात परवानगी मिळाली होती. त्यानुसार दोन्ही गावांच्या तत्कालीन सरपंचांनी जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे करार केला होता. तलावा जवळ कोल्हार खुर्द किंवा चिंचोली ग्रामपंचायतीची कोणतीही जमीन नसून, ती राज्यशासनाची आहे. .तलावाशेजारी दोन्ही गावांची पाण्याची टाकी व जलशुद्धीकरण प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यासाठी दोन्ही गावांनी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. नगररचना, वन विभागाचा ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता आहे; परंतु ते काम किचकट असल्याने कोल्हार खुर्द ग्रामपंचायतीने आपल्या हद्दीतील शेलार परिवाराची सहा गुंठे जमिनीचे बक्षीसपत्र करून घेतले आहे. सातबारावर कोल्हार खुर्द ग्रामपंचायतीची नोंदही लागलेली आहे. त्याआधारे पाण्याची टाकी व जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी गेलो असता चिंचोली ग्रामपंचायतीने त्यास आक्षेप घेतला आहे. .बक्षीसपत्र केलेल्या जागेची सरकारी मोजणी करून त्यानंतर बांधकाम सुरू करावे, अशी त्यांनी भूमिका घेतली. चिंचोलीच्या सरपंच शोभा लाटे म्हणाल्या, कोल्हार खुर्दने बक्षीसपत्र करून घेतलेल्या तळ्यालगतच्या जागेवर शेलार यांची पूर्वीपासून वहिवाट नव्हती. कोल्हार खुर्दने मोजणी करून बक्षीसपत्र करून घेतले; परंतु ते आम्हाला मान्य नाही. आम्ही मोजणीसाठी अर्ज दिलेला आहे. योजनेला विरोध नाही, परंतु जागेची रितसर मोजणी होईपर्यंत काम सुरू करण्यास आक्षेप आहे..योजनेबाबत प्रश्नचिन्हआधीच ही योजना अडचणीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. योजनेच्या कामाला दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळूनही ती पूर्ण होईल की नाही याबाबत गावकऱ्यांच्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे. दोन्ही गावांमधून जिल्हा परिषदेअंतर्गत ही पाणी योजना आहे. ऑगस्ट २०२२ मध्ये योजनेचा कार्यारंभ निघाला होता. त्यानंतर दोन महिन्यांनी प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...विखे पाटलांच्या प्रांताधिकाऱ्यांना सूचनायोजनेसाठी जागेचा निर्माण झालेला पेच कोल्हार खुर्दचे पदाधिकारी व प्रमुख गावकऱ्यांनी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना सांगितला होता. त्यांनी माहिती जाणून घेताना या विषयात लक्ष घालण्याच्या सूचना प्रांताधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या, परंतु ती प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित असल्याचे सरपंच शिरसाठ यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.